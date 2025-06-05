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央行大手筆買匯阻升 5月外匯存底暴增百億美元
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台股維持反彈格局 留意營收、美非農就業數據

2025/6/5 18:52（6/5 19:46 更新）
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台股維持反彈格局 留意營收、美非農就業數據。（中央社檔案照片）
台股維持反彈格局 留意營收、美非農就業數據。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北5日電）台積電今天早盤一度站上千元關卡，帶動台股漲逾百點；分析師認為，台股昨天漲近500點，今天續漲，反彈格局未停，短線暫無消息面因素，宜留意企業營收及明晚美國公布非農就業數據。

台股今天漲56.34點，收在21674.43點，成交值新台幣3587.29億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股在昨天大漲491.16點後，今天仍續漲，反彈格局尚未結束，甚至有機會挑戰前波高點21879點。

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三大法人今天合計賣超65.04億元，其中自營商賣超40.17億元、投信賣超25.53億元，外資及陸資買超0.66億元。

外資買超前10名當中，金融股高達5檔、電子3檔、傳產及ETF各一，台積電買超第7，依序為台泥、第一金、南亞科、永豐金、華邦電、京城銀、國票金、台積電、玉山金、國泰永續高股息。（編輯：張均懋）1140605

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