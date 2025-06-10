立榮航空斥資4.37億美元 採購法國ATR 19架新機

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（中央社記者江明晏台北10日電）立榮航空今天董事會通過新購機案，將向法國ATR飛機公司採購19架ATR 72-600新客機，交易總額約達4.37億美元，並額外保留3架航機的採購選擇權，預計自2027年開始交付新機，2032年全數引進完畢。

立榮航空表示，董事會通過新的購機案，配合機隊汰舊換新與國內航線永續經營，將向法國ATR飛機公司採購19架ATR 72-600新客機，交易總額約達4.37億美元，並額外保留3架航機的採購選擇權。

立榮航空表示，預計自2027年開始交付新機，2032年全數引進完畢，以因應國內線市場需求，進一步提升整體營運效能與市場競爭力。

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立榮航空說明，此次新購的ATR 72-600，配備PW127XT-M新型發動機，具高效、節油及低碳排等優點，相較前一代提升高達3%的燃油效率，並可降低多達20%維修成本；在客艙設計方面，全機升級空調淨化系統，並加裝高效率空氣微粒子過濾網，強化客艙空氣品質。

立榮航空指出，現有14架ATR 72-600客機，隨著新機交付將逐步汰換，以維持機隊機齡年輕化。（編輯：張均懋）1140610