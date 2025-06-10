新台幣強升衝擊 14家上市金控5月虧逾68億今年首見

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（中央社記者蘇思云、張璦、羅元駿台北10日電）新台幣近期強勁升值，重創金融業獲利表現，壽險業匯兌損失明顯。統計14家上市金控5月合計稅後虧損逾新台幣68億元，為今年首見單月虧損；其中，富邦金、凱基金與新光金5月虧損，3者皆以壽險為主體，虧損主因多與匯率波動相關。

新台幣兌美元5月升幅高達6.98%，寫逾36年單月最大升幅紀錄，影響所及，14家上市金控5月自結損益合計稅後虧損68.48億元，為今年以來首見單月虧損；累計前5月稅後淨利1554億元，年減逾4成。

觀察個別金控表現，富邦金5月痛失單月獲利王寶座，自結稅後淨損57.9億元，核心子公司富邦人壽5月稅後淨損91.4億元，主要是受美國關稅政策影響，導致全球股、債、匯市產生變化，進而衍生影響5月匯率大幅波動，新台幣兌美元急升而產生兌換損失。富邦人壽表示，將持續監控市場，彈性調整避險部位，以管理匯率風險。

若以前5月累計獲利來看，富邦金前5月稅後淨利394.9億元，每股盈餘（EPS）為2.89元，仍居14家上市金控之首。

凱基金5月自結稅後虧損73.63億元，前5月稅後獲利達18.61億元，每股盈餘0.11元。子公司凱基人壽受新台幣兌美元急升，5月稅後虧損79.97億元；面對匯率波動，凱基人壽表示，已提高避險比例，以降低匯率變動對損益的影響。

新光金5月合併稅後虧損148.34億元，累計前5月合併稅後虧損312.17億元，每股稅後虧損1.77元；單月虧損主因旗下子公司新光人壽因台幣大幅升值，致認列匯兌未實現評價損失所致。

奪下單月獲利王的國泰金5月稅後淨利52.4億元，前5月稅後淨利達386.5億元，EPS為2.64元。國泰金說明，儘管5月新台幣強升，但國泰人壽單月獲利轉正，體現避險操作因應得宜，且申請外匯價格變動準備金新制獲准，有助抵禦外匯波動風險，整體匯兌影響可控。

中信金5月稅後盈餘21.15億元，前5月稅後盈餘246.76億元，EPS為1.27元。中信金表示，中信銀5月受惠淨利差擴大，加上財富管理市場回穩，稅後淨利50.49億元；不過，子公司台灣人壽受到美元大幅貶值影響，5月呈現稅後淨損28.29億元，累計前5月稅後獲利14.48億元，也呈年衰退。

永豐金5月稅後淨利為13.31億元，月減4.94億元或27.1%；前5月稅後淨利為103.58億元、年減0.7%，EPS為0.82元。永豐金說明，5月獲利月減主要是銀行因金融交易收益月減所致；不過，證券子公司5月稅後淨利2.53億元，月增4116.7%，主要是5月台股日均量回溫，帶動手續費收入與承銷部位評價提升。

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台新金5月自結稅後淨利5.6億元，前5月稅後淨利65.6億元，EPS為0.44元。台新金說明，子公司台新人壽5月稅後淨損8.9億元，主因台幣升值致兌換損失增加，及業績成長致初年損增加影響。

4大公股金控方面，旗下擁有壽險子公司的第一金、合庫金，5月稅後淨利皆呈衰退格局。以累計表現觀察，兆豐金前5月稅後淨利133.65億元、年減21%，EPS達0.9元，續居公股之首；華南金前5月稅後淨利83.5億元、年減12.1%；第一金前5月稅後淨利112.45億元、年減1.6%；合庫金前5月稅後淨利78.75億元、年減10%。（編輯：張良知）1140610