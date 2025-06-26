住展：北台上半年推案年減逾2千億 估全年案量凶多吉少

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（中央社記者何秀玲台北26日電）住展雜誌統計今年上半年北台灣新成屋、預售屋推案量，合計約新台幣5780.4億元，較去年同期減少2115億元，年減26.8%。各縣市中僅宜蘭成長，年增20.3%，年減最多前2名分別為新竹、台北市，年減幅為47.3%與38.3%；住展雜誌認為，雖然央行未祭新一波打炒房措施，不過房市冷卻持續中，全年推案量凶多吉少。

住展雜誌今天發出新聞稿，發言人陳炳辰分析，大環境不佳，建商建案能延就延，北台灣建商縮手幅度最大的新竹地區，上半年計推出415.6億元，幾乎比去年同期789億元少一半，只有新竹市東區富宇建設新案超過30億元，回顧去年有5案都在30億元以上，甚至有百億元大案，顯然兩樣情。

他指出，台北市建商同樣信心不振，上半年推出1110億元新案量，年減近4成，雖有南港區商辦案破百億元量體，卻不比去年前6個月在北士科、民生社區、信義區、北投區共推5案百億元指標案。

今年上半年在50至100億元案量計有4案，也比去年少，住展雜誌認為，目前高價產品沒有發展空間，自然讓高房價特性的首都新案市場噤若寒蟬。

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至於宜蘭地區上半年推案金額為146.6億元，逆勢年增20.3%，陳炳辰分析，恰逢五結鄉、頭城鎮有3案皆達10億元規劃上場有所推升，但整體宜蘭地區推案量僅146.6億元，量體相當小，比較基期因素所致起伏而已。

陳炳辰指出，央行最新的理監事會議未見新一波打炒房措施，不過房市冷卻持續中，新北市中和區，與桃園市中壢區、大園區，和新竹市東區均傳建案無意下半年公開，全年推案量凶多吉少，或可預見下修2或3成窘況。（編輯：潘羿菁）1140626