曾文生：台中用電成長快 台積電設廠將增數10億度

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（中央社記者曾智怡台北26日電）中火議題持續延燒，台電董事長曾文生今天表示，中火10部機組是國民黨時期決定興建，經台電努力減煤，空污排放已減少逾半，相關批評應公允；至於新建燃氣機組也是因台中用電成長快，包含後續台積電在台中設廠，經估算，先進製程用電將增加數10億度。

台電董事長曾文生接受「寶島全世界」主持人鄭弘儀專訪今天播出，談及台中電廠機組運轉議題。

針對台中市長盧秀燕指中火晚上「偷偷火力全開」，曾文生表示，此說法不正確，台中電廠從2019年開始就沒有10部機組全開過，夏天開8、9部，冬天開6、7部，且白天太陽光電多時，台中火力電廠機組多半降載發電，縱使有升載，也是因夜尖峰沒有光電，所以用火力來補。

至於盧秀燕堅持燃煤機組未來要全拆，曾文生表示，台中電廠最後兩部機組是1997年通過環評，全部運轉則是2006年後，燃煤量及空排量最多是在前總統馬英九時期，一直到2016年總統蔡英文上任，2019年台中電廠燃煤量從1840萬噸高峰，一路降至約1200萬噸，減少約1/3；碳排至2019年也降至1萬9000多噸，現在剩9000多噸。

曾文生直言，決定要蓋10部燃煤機組的並非民進黨政府，而是當時國民黨。

他表示，過去台電為維持供電穩定，用煤量維持一定水準，但推動設置空污防制設施，空污排放已減半，去年減量更已超過7成7。

他說，統計2016到2021年，中火空排減量達60%，台中市整體則是減少18%，若扣掉中火減量，台中空污排放實際是增加3%，近期台中市議員也關注台中市府所屬的3座焚化廠空排完全沒進行改善。

他強調，「做這個決定（蓋燃煤機組）的不是現在的政府、現在的台電，但最努力改善的是現在的台電」，他呼籲批評應公允，如果台電完全不作為，理當受批評，且應告訴台電還有什麼能做，而不是只有許願。

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中火正推動煤改氣，他指出，因台中用電成長快，接下來台積電要在台中設廠，先進製程絕對會增加用電，估算用電會增加數10億度。

他強調，「台電並沒有說中火不要無煤」，但執行人是台電，應該要讓台電說明如何做到，只要有調度空間就會優先減煤，而之所以一定要保留燃煤，是基於國安考量，在遇到緊急情況時，就可派上用場，且燃氣機組上線後，燃煤機組平常不會啟動，只會定期發動暖車，「相信多數台灣人應願意幫台灣多留一部發電機組」。（編輯：張均懋）1140626