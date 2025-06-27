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關稅拉貨效應帶動用電 台電估今夏達4206萬瓩創新高

2025/6/27 14:52
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（中央社記者曾智怡台北27日電）台電發言人蔡志孟今天表示，半導體與AI相關產業需求暢旺，在出口拉貨效應帶動下，上半年用電仍微幅成長，預估今夏最高負載將達4206萬瓩、再創新高，預估下半年用電持續成長，不過仍視美國關稅政策與全球景氣走勢。

台電今天舉行2025年度股東常會，對於今年電力供需，蔡志孟會前接受媒體訪問表示，今年電力絕對夠用，因大型機組歲修結束幾乎都已歸隊，白天的備轉容量維持在10%以上，夜尖峰也維持在7%以上，目前預估今夏最高負載約為4206萬瓩，超過去年新高4142萬瓩。

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今年川普關稅風暴導致全球景氣面臨極大不確定性，不過，蔡志孟表示，今年上半年用電仍微幅成長，主要來自半導體、AI產業，加上拉貨效果帶動，傳產用電則維持，預估下半年用電仍會繼續成長，實際則要看後續關稅結果而定。

另外，近期地緣政治風險升高，外界關注台灣的能源儲備，蔡志孟指出，燃煤儲備時間較長，目前可到40至50天；至於天然氣，過去受限天然氣接收站有限，今年隨著三接如期供氣，台中接收站三期也在運作，天然氣儲備有機會提升到14、15天。（編輯：潘羿菁）1140627

#股東會
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蔡志孟
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