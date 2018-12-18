別等發病釀重症才發現 疾管署推在家驗愛滋

衛生福利部疾病管制署18日起推動「在家愛滋自我篩檢計畫」，建議有性行為者應至少進行1次篩檢，持續有無套性行為者每年應進行1次篩檢。中央社記者張茗喧攝 107年12月18日

（中央社記者張茗喧台北18日電）多數人認為愛滋病和自己無關，從未檢驗過，直到發病併發嚴重感染症或癌症才發現染上愛滋。疾管署今天起推動「在家愛滋自我篩檢計畫」動，建議有性行為者至少應篩檢1次。

根據衛生福利部疾病管制署統計，全台愛滋感染人數約3萬7000多人，今年新增約1819人，比去年同期減少497人，降幅達21%，感染主因以不安全性行為占大宗，多達45%患者年齡介於25至34歲，其次有25%介於15至24歲。

衛生福利部疾病管制署慢性傳染病組組長黃彥芳今天在記者會中表示，疾管署去年辦理「在家愛滋自我篩檢計畫」，一共發出近2萬支試劑，根據問卷調查結果，至少有3000名民眾是第一次接受愛滋篩檢，上網登錄篩檢結果者約有1%揪出感染愛滋。

疾管署今天起再次推出「在家愛滋自我篩檢計畫」（https://otc.cdc.gov.tw/buy），民眾只要上網預訂，就能選擇至鄰近所在地的全家、OK或萊爾富3大連鎖便利超商取貨，並支付新台幣200元試劑費及45元物流費，檢驗過後上網登錄結果，就能退回200元。

台大醫院金山分院醫師林冠吟表示，說起愛滋篩檢，一般民眾常認為和自己無關，但過去臨床觀察發現，很多愛滋感染者由於沒有早期篩檢、固定篩檢，根本不知道感染愛滋，一旦發病恐併發嚴重感染症或癌症，但他們往往等到已經感染嚴重肺炎、腦炎必須插管或昏迷才發現感染愛滋。

林冠吟呼籲，有性行為者建議至少進行1次篩檢；持續有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢，當做健康檢查的一環。

疾管署醫師黃士澤指出，愛滋檢驗試劑共有唾液、血液兩種，準確率均高達99%，愛滋感染空窗期約20至90天，若有危險性行最好3個月後再做檢測，檢驗結果較準確。

衛福部也建議，有性行為者至少應進行1次篩檢；持續有無套性行為者每年應進行1次篩檢；若持續有感染風險行為，如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等，建議每3至6個月篩檢1次。（編輯：黃于）1071218