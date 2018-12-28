醫：搶救頑固型心室顫動 用雙重連續性電擊

（中央社記者趙麗妍台中28日電）58歲的上班族羅先生日前突然昏倒，到院前已無生命跡象，經6次電擊仍無法恢復心跳，診斷為罕見的頑固型心室顫動患者，使用「雙重連續性去顫電擊」，恢復生命徵象。

光田綜合醫院急診醫學部醫師劉柏亨今天表示，心室顫動就是心臟在顫抖，心臟並無有效的肌肉收縮動作，無法有效將血液輸出至全身，導致全身組織缺氧，若無即時處置，患者在幾秒內就會昏迷，進而中樞神經永久損傷，甚至死亡。

劉柏亨表示，患者到院前無生命徵象，當時進行標準去顫電擊6次後，病患仍然處於心室顫動，研判是頑固型心室顫動，隨即使用「雙重連續性去顫電擊」，電擊1次就順利讓患者恢復生命徵象。

接著由心臟內科接手，在30分鐘內就緊急打通病人完全堵塞左冠狀動脈；再轉入加護病房啟動低溫療法，成功救回一命。

劉柏亨指出，去顫電擊是讓這類病患心臟恢復正常心律的唯一良方，當進行至少3次標準去顫電擊及給予滿劑量的抗心律不整藥物後，病人若仍持續心室顫動，就是「頑固型心室顫動」。

根據文獻統計，這種情況相當少見，僅占所有心室顫動的0.1%，對急診搶救是最棘手的挑戰之一，「雙重連續性去顫電擊」用兩台去顫電擊器同時電擊，有成功挽救性命的案例報告。

劉柏亨解釋，國內外對於頑固型心室顫動的原因尚未明確，但通常發生在急性心肌缺血和心肌梗塞等心臟受損嚴重者。因案例少見，目前用「雙重連續性去顫電擊」在國內尚未列入救護體系標準流程，但國內外已有許多成功挽救生命的個案。（編輯：李亨山）1071228