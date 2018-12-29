民主剛果動盪 世衛警告：威脅伊波拉防治進展

（中央社日內瓦28日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天警告，剛果民主共和國（簡稱民主剛果）東部動盪局勢升溫，擾亂遏制伊波拉疫情的努力，也威脅在對抗致命伊波拉病毒方面取得的進展。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在聲明中表示，伊波拉（Ebola）疫情襲擊的貝尼（Beni）和布滕博（Butembo）地區安全局勢自昨天早上開始惡化，民主剛果大選一再延後引爆抗議活動，疫苗接種和追蹤潛在感染者的工作也因此複雜化。

伊波拉具高度傳染性且可能致死，根據民主剛果衛生部，爆發最新一波疫情的貝尼地區，約有20名疑似感染者逃離臨時收容中心。

事件發生前，由於當地動盪及伊波拉疫情，貝尼地區原定30日舉行的大選再次延後。

譚德塞表示，世界衛生組織和夥伴持續因應北基伍（North Kivu）與伊圖里（Ituri）兩省的伊波拉疫情。

但他也說，「昨天我們在貝尼的團隊無法執行重要的實地工作，包括疫苗接種、接觸者追蹤及潛在新病例通報追查」。

而在布滕博地區，「已對部分潛在病例通報進行調查，並將確診病患轉到治療中心，但團隊無法追蹤接觸者或進行疫苗接種」。

根據世衛每週更新消息，伊波拉在過去近6個月中，已造成585名感染者中356人死亡，當中1/5案例是在過去3週發生。（譯者：侯文婷/核稿：盧映孜）1071229