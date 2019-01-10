衛福部推氣喘照護方案 專家：有助降住院率

衛福部健保署自2001年11月起推動氣喘醫療給付改善方案，台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道疾病委員會主席王鶴健10日表示，分析後發現，比起未參與方案的患者有3.5%住院率，參與方案患者住院率降至1.6%。（台灣胸腔暨重症加護醫學會提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年1月10日

（中央社記者陳偉婷台北10日電）空污、冬天氣溫變化都可能誘發氣喘，病情嚴重者需住院治療。台大醫院內科部主治醫師王鶴健今天說，政府推氣喘照護方案，有加入的氣喘患者住院率明顯下降。

衛生福利部健保署2001年11月起，推動氣喘醫療給付改善方案，醫療團隊給民眾完整且正確的衛教資訊，加強病患的自我照護能力，減少急症及併發症發生。

台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道疾病委員會主席王鶴健在記者會表示，分析氣喘醫療給付改善方案追蹤結果發現，台灣有近3成氣喘患者已加入氣喘醫療給付改善方案照護，相較未參與方案的患者有3.5%住院率，參與方案的患者降至1.6%，降低5成以上住院率。

台灣胸腔暨重症加護醫學會與藥廠推動「Healthy Lung台灣健康肺計劃」，參與計畫認證的的胸腔專科醫師丁良文表示，氣喘患者若控制不佳，容易引發急性發作跑急診，嚴重時更要住院治療，影響工作、睡眠及生活品質甚鉅。

丁良文說，病患最容易忽略監控氣喘病情，千萬不要因為救援治療效果好，就誤以為不需要任何控制。氣喘照護需醫病長期配合，「台灣健康肺計劃」有助強化基層院所的氣喘患者照護，將患者急性發作的比率降到最低。

目前全台有527家「健康肺氣喘認證照護機構」診所，包括北部235所、中部160所、南部132所。民眾可辨識「健康肺氣喘認證照護機構」貼紙標章，預計年後將診所清單公布於網站供民眾查詢。（編輯：張雅淨）1080110