印度馬省酒吧禁舞嚴苛法規 最高法院放寬

（中央社記者康世人新德里17日專電）印度最高法院今天裁定「酒與舞可以共存」，放寬馬哈拉什特拉省（Maharashtra）酒吧禁止跳舞的嚴苛法規，讓數以萬計在酒吧跳舞維生的婦女可以重新工作。

馬哈拉什特拉省從2005年起就以涉及淫穢等理由，停止發放許可執照給省內數以千計的飯店、餐廳和酒吧業者，禁止提供女郎跳舞表演服務。

綜合「印度人報」（The Hindu）等印度媒體報導，最高法院曾於2015年10月裁定允許酒吧和餐廳提供舞蹈表演，但馬哈拉什特拉省又於2016年通過「禁止飯店、餐廳和酒吧出現淫穢舞蹈及保護女性尊嚴（工作中）法」，嚴苛的規定讓跳舞酒吧等場所無法存在。

馬省制訂的嚴苛規定，包括禁止婦女在飯店、餐廳和酒吧從事「淫穢」舞蹈工作，禁止跳舞酒吧在距離宗教場所及教育機構的一公里內設立，禁止在表演區域提供酒類，還必須在跳舞酒吧安裝閉路電視等，並嚴格懲罰違反上述法令者，讓提供婦女舞蹈表演的酒吧、餐廳與飯店無法生存。

印度最高法院在聽取提出訴願的飯店、餐廳與酒吧老闆及女性舞者等意見及馬省官方的主張後，今天裁定馬省上述法規是意圖規避最高法院2015年10月的命令，合憲性也有疑問。

最高法院指出，馬省法規對舞蹈出現「淫穢」缺乏明確定義，要求酒吧的經營者必須具有「良好品格」且無「犯罪前科」的相關定義也不清楚，廢止馬省相關規定。

此外，最高法院的裁定也認同訴願者陳述，在孟買等人口密集大城市，很難有跳舞酒吧符合在距離宗教場所和教育機構一公里外開設的要求，認為這項規定不合理而予以廢止。

最高法院同意，跳舞酒吧、餐廳和飯店的營業時間應從晚間6時到晚間11時30分；最高院的裁定雖禁止酒客向舞女灑錢，但允許舞女獲得報酬和小費；裁定也認為「酒與舞可以共存」，取消跳舞區不得提供酒類服務規定，並認為裝設閉路電視的規定侵犯隱私予以廢止。

包括孟買在內，馬省共有超過1200個酒吧、餐廳和飯店申請提供婦女跳舞表演的執照，但都因馬省嚴苛的法規受阻，這也導致在這些場所提供跳舞表演數以萬計的婦女失業，最高法院今天的裁定，讓這些婦女得以恢復生計。（編輯：陳永昌）1080117