2/1公共DNS測試 網站連線恐卡卡

（中央社記者江明晏台北29日電）Google、IBM、Cloudflare等公共DNS服務商將於2月1日進行測試，恐造成部分網站連線不正常，台灣網路資訊中心（TWNIC）指出，一般使用者若遇狀況，可更換為TWNIC的IP位址101.101.101.101，便可順利連線。

Google、IBM、Cloudflare等公共DNS (Public Domain Name System)服務商將於2月1日測試其EDNS符合性功能；如各網站既有使用的DNS無法支援EDNS協定時，公共DNS的使用者恐因無法順利解析IP位址，而造成拜訪網站時反應變慢或無法連線。

因此，財團法人台灣網路資訊中心呼籲網路使用者，應檢查使用者電腦的DNS是否使用上述公共DNS，TWNIC提出以下建議，進行相關檢測與修正。

第一類是對網域名稱管理者及網路服務供應商(ISP)，可先瞭解DNS伺服器是否完整支援EDNS協定，請至https://dnsflagday.net/ 進行檢測，若經檢測有問題時，請依該網頁的說明進行修正。

第二類是對一般使用者，如果使用前述公共DNS的使用者，如2月1日當日發現網站無法連線時，可以將DNS更換為ISP所提供DNS的IP位址或TWNIC的IP位址101.101.101.101，便可順利連線。

TWNIC指出，所提供的Quad101免費公共DNS服務請詳https://101.101.101.101。如果因使用公共DNS發生相關解析問題時，台灣網路資訊中心也提供專業諮詢e-mail服務：twcert@cert.org.tw，將協助網路使用者解決相關DNS設定問題。（編輯：李信寬）1080129