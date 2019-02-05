大樂透頭獎2.1億元 雲林1人獨得

（中央社記者韓婷婷台北5日電）大樂透大年初一開獎，頭獎新台幣2.17億元由1人獨得，獎落雲林縣斗六市；貳獎則未開出，貳獎獎金725萬元將累積到下期。

第108014期大樂透頭獎於雲林縣斗六鎮的「聯發彩券行」開出，一注獨得2.17億元；台灣彩券表示，大年初二開獎的大樂透頭獎金額仍將保證1億元。

大樂透春節加碼的春節大紅包9個獎號從小到大依序為2、5、12、17、19、24、29、34和40，本期共37組有人中獎。其中27組為一注獨得，每名中獎人可獲得100萬元；8組為2注均分，每人各得50萬元獎金；1組為3注均分，每人分得33萬3333元；另外1組有5名中獎人，每人分得20萬元。

台灣彩券指出，本期共51家投注站開出春節大紅包獎項，去年春節期間接連開出5次春節大紅包的花蓮縣花蓮市「積財庫彩券行」今年也沒缺席，開出今年的第一個大紅包獎項，加上105年的開出紀錄，第四屆以來已經開出7次之多；位於台中市霧峰區的「金錢櫃彩券行」曾於104年開出史上最高，總獎金高達30.3億元的威力彩頭獎，104、106、107年也曾開出過春節大紅包獎項，今天再度開出。

宜蘭縣羅東鎮的「億旺彩券行」曾於105年開出春節加碼後的10.5億元威力彩頭獎，去年也曾開出春節大紅包，今年再次開出大獎；台中市北屯區的「亮亮彩券行」於103年開出春節後的第一個大樂透頭獎2.4億元，今年則是在春節期間就開出大獎。

此外，新北市鶯歌區「大鶯桃彩券行」、苗栗縣公館鄉「興煥投注站」、桃園市中壢區「福得彩券行」及桃園市桃園區「易利彩券行」等4家投注站都是今年春節以來已連莊2期的幸運店家。

台彩表示，大樂透春節加碼總計要送出360組100萬元的春節大紅包，自2月1日起至今天晚上累計已經開出154組，還有206組100萬元的中獎機會。（編輯：張良知）1080205