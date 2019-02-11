吃元宵 營養師提3飲食技巧4選購要點

（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市衛生局今天表示，元宵節將屆，賞花燈吃元宵是傳統習俗，營養師提供3大飲食技巧，並呼籲選購食品時應注意4大要點，才能吃得健康又可享受佳節。

衛生局發布新聞稿表示，民眾在元宵節會品嚐元宵應景，市立聯合醫院營養師建議可用天然食材取代食用色素，並提供3大飲食技巧，包含食用低熱量、低糖及低油、具高纖成分的元宵。

營養師建議，湯底部分可用清香玫瑰花茶或老薑、紅棗、枸杞及桂圓等食材，取代砂糖熬煮成甜湯，也別有一番滋味，因傳統元宵內餡多以花生、芝麻等高油、高糖的甜餡為主，建議可盡量選擇不包餡元宵。

衛生局表示，購買元宵或湯圓時，應先查看食品包裝的營養標示，並觀察外觀色澤與氣味，若顏色過於鮮豔或有難聞味道，建議不要購買；外包裝應完整無破損，購買後不要長時間放置，現買現煮，且要適量攝取。

此外，衛生局建議，民眾選購元宵或湯圓時，應注意4大要點，包含若是購買現場手工製造的食品，應注意工作人員手部清潔衛生；製造場的容器及工作檯面等處，業者應該要保持乾淨；注意食材的配料新鮮度及保存方式；完整產品應標示有效日期，且適當冷凍或冷藏保存。（編輯：方沛清）1080211