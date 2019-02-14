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9成市售精油不純 弘光科大：摻人工香精塑化劑

最新更新：2019/02/14 20:16
弘光科技大學妝品系教授易光輝率團隊抽驗市售22件精油產品，其中20件為「調和」精油，並呼籲政府單位應要求業者明確標示產品為調和精油、精油或純精油，以利消費者選購。（弘光科大提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年2月14日
弘光科技大學妝品系教授易光輝率團隊抽驗市售22件精油產品，其中20件為「調和」精油，並呼籲政府單位應要求業者明確標示產品為調和精油、精油或純精油，以利消費者選購。（弘光科大提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年2月14日

（中央社記者趙麗妍台中14日電）弘光科技大學團隊檢驗22件市售精油，有20件為「調和」精油，高達9成不是「純」精油，有精油摻人工香精，還有塑化劑DEP超標8060倍，用多恐造成性早熟或不孕。

弘光科技大學今天表示，化妝品應用系特聘教授易光輝和團隊1月起，在知名購物平台、觀光工廠、夜市等通路購買B牌、S牌、K牌、A牌及夜市H品牌共22件精油產品，還包含明星代言的品牌，檢驗出20件添加人工香料的「調和」精油，2款含塑化劑以及標示不明的精油等。

易光輝表示，依行政院消保處解釋，「純」精油必須從植物中萃取，品質還要符合CNS國家標準或ISO精油國際標準，但目前消費者在市面上購買的產品統稱「精油」，沒有標示出為「純」精油或是「調和」精油，選購時，消費者根本無法分辨。

易光輝指出，調和精油以少量植物精油、人工香精、多元醇定香劑、合成脂定香劑、DEP塑化劑定香劑等調和而成，價錢卻賣得和純精油一樣高。

易光輝呼籲，「政府單位應可要求業者明確標示為純精油（符合CNS或ISO標準）、精油（無人工添加物）或調和精油（含有人工香精、多元醇定香劑、合成脂定香劑、DEP塑化劑定香劑等）。」

他說，果汁飲料也有明確標示含量，香水名稱可依香精濃度不同而有區別，精油若能簡單分為3種標示，更有利消費者選用與區別。

易光輝指出，弘光科大執行大學社會責任USR「台灣化妝品安全管控與產業升級之平台建置」計畫，已協助檢驗出100件精油。今年度計畫團隊接受消費者個人（非廠商）提供有疑慮的精油樣品檢驗，送檢樣品必須未開封過，檢測後樣品必須留樣無法歸還、檢測結果會上網公告。（編輯：陳俊碩）1080214

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