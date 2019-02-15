平溪天燈節16日登場 警推貼紙辨識快速通關

平溪天燈節將在16日登場，瑞芳警分局與各單位經多次研議後，推出「通行證貼紙」發放給管制區當地居民及借道通行車輛，民眾經過管制點時，員警只要看見貼紙就可放行，不需再攔車查證，增加效率。（瑞芳警分局提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年2月15日

（中央社記者王朝鈺新北市15日電）平溪天燈節將在明天登場，瑞芳警分局等單位研議後，推出「通行證貼紙」發放給管制區居民及借道通行車輛，民眾經過管制點時，員警只要看見貼紙就可放行，不需再攔車查證。

警方今天表示，為讓活動順利，瑞芳警分局與新店警分局將實施交通疏導，上午9時到深夜0時實施汽、機車交通管制，同時安排接駁專車，去程可從木柵、石碇區及基隆、瑞芳區及平溪區等地區搭乘，上車收費，回程則免費搭乘接駁車下山。

警方指出，台2丙線基福公路段，上午9時至下午4時往雙溪、貢寮、基隆、宜蘭方向開放通行，但車輛不得進入平溪區，下午4時到深夜0時則全面管制。

但若民眾在下午4時後需仍借道台2丙前往雙溪、貢寮、宜蘭地區時，警方將視活動交通情況於管制點確認後適度放行，並將車輛貼上辨識貼紙供後續管制點辨識放行。

警方強調，實施交通管制目的不是要限制大家參加活動，而是要確保每位民眾都能夠獲得滿分的旅遊品質，鼓勵大家多搭乘接駁專車、火車或客運，避免因開車受管制影響旅遊心情。（編輯：李錫璋）1080215