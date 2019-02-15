這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
小企鵝想飛 台灣插畫家入圍英繪本大獎
文化

小企鵝想飛 台灣插畫家入圍英繪本大獎

多倫多大學學生會選舉風波多 藏生台生均遭攻詰
國際

多倫多大學學生會選舉風波多 藏生台生均遭攻詰

吳明益：以美食之島宣傳台灣不夠根深柢固
文化

吳明益：以美食之島宣傳台灣不夠根深柢固

百餘年來首見 非洲拍到黑豹出沒影像
國際

百餘年來首見 非洲拍到黑豹出沒影像

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

平溪天燈節16日登場 警推貼紙辨識快速通關

最新更新：2019/02/15 12:06
平溪天燈節將在16日登場，瑞芳警分局與各單位經多次研議後，推出「通行證貼紙」發放給管制區當地居民及借道通行車輛，民眾經過管制點時，員警只要看見貼紙就可放行，不需再攔車查證，增加效率。（瑞芳警分局提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年2月15日
平溪天燈節將在16日登場，瑞芳警分局與各單位經多次研議後，推出「通行證貼紙」發放給管制區當地居民及借道通行車輛，民眾經過管制點時，員警只要看見貼紙就可放行，不需再攔車查證，增加效率。（瑞芳警分局提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年2月15日

（中央社記者王朝鈺新北市15日電）平溪天燈節將在明天登場，瑞芳警分局等單位研議後，推出「通行證貼紙」發放給管制區居民及借道通行車輛，民眾經過管制點時，員警只要看見貼紙就可放行，不需再攔車查證。

警方今天表示，為讓活動順利，瑞芳警分局與新店警分局將實施交通疏導，上午9時到深夜0時實施汽、機車交通管制，同時安排接駁專車，去程可從木柵、石碇區及基隆、瑞芳區及平溪區等地區搭乘，上車收費，回程則免費搭乘接駁車下山。

警方指出，台2丙線基福公路段，上午9時至下午4時往雙溪、貢寮、基隆、宜蘭方向開放通行，但車輛不得進入平溪區，下午4時到深夜0時則全面管制。

但若民眾在下午4時後需仍借道台2丙前往雙溪、貢寮、宜蘭地區時，警方將視活動交通情況於管制點確認後適度放行，並將車輛貼上辨識貼紙供後續管制點辨識放行。

警方強調，實施交通管制目的不是要限制大家參加活動，而是要確保每位民眾都能夠獲得滿分的旅遊品質，鼓勵大家多搭乘接駁專車、火車或客運，避免因開車受管制影響旅遊心情。（編輯：李錫璋）1080215

地機族