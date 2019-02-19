台北101元宵最高主燈 燈光秀搭配快樂頌

影片來源：台北101官方頻道 TAIPEI 101 Official YouTube Channel

（中央社記者劉麗榮台北19日電）今天是元宵節，台北101外牆燈光，晚間將搭配3位原住民學童設計的圖案，一躍成為全台最高主燈，再加上POP Radio91.7晚間播放的貝多芬交響曲快樂頌，打造一場燈光音樂秀。

台北101大樓2017年底重新改造燈光後，採用全球最先進的燈光美感互動設計，特別是投光技術，迴路和燈具使用的複雜程度超越紐約帝國大廈。

在101與均一教育平台、十聿照明設計合作，這幾天101外牆燈光不僅加入泰雅傳統服飾的三原色，大樓牆面的主花紋更以紋面圖騰設計。

101並首度與POP Radio台北流行廣播電台合作，「POP大國民」主持人蔡詩萍今天晚間6時45分將播放貝多芬第九交響曲的第四樂章快樂頌，在城市各個角落的民眾邊聽著音樂，邊欣賞為時2分半鐘的燈光秀。

十聿照明設計總監賴雨農說，他始終相信設計是有影響力的，光就和空氣一樣，摸不到，卻不能沒有。盲目追求建築外立面燈光亮度已經不是現今建築燈光設計所強調的條件，而是以燈光帶出設計內涵，傳遞出美的視覺體驗。

值得一提的是，參與燈光設計的3位學童來自宜蘭縣大同國小松羅分校，他們運用泰雅傳統服飾的三原色和主要作物小米的黃色色調，來呈現台北101大樓的頂冠；以「彩虹橋」的七彩呈現建築四邊的W角，同時還把紋面圖騰做為大樓牆面的主花紋，無論在創意發想和文化傳承上，都深具意義。

透過音樂的帶動，與燈光共舞，讓燈光秀更加立體，101希望塑造具穿透度的城市美感。POP Radio也將網路直播，同步轉播大樓燈光秀和民眾觀影情形，最佳觀影的建議地點在台北市政府松智路東大門前。（編輯：林沂鋒）1080219