油價下週估不調整 中油將再吸收2.4億元

中油估算，如本週汽油應調漲1.6元，因觸及亞鄰最低價限制，仍先由中油吸收，將再吸收2.4億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）國際油價走揚，但受限「亞鄰最低價」條件，25日起的國內汽柴油價估不調整；中油從1月28日至今，已累積吸收13.25億元，如下週再吸收汽油價格應調未調的1.6元，估算中油將再吸收2.4億元。

石油輸出國家組織（OPEC）減少供應，沙烏地阿拉伯承諾3月起擴大減產幅度，委內瑞拉原油產量維持低檔，以及美中貿易談判轉趨樂觀，本週國際油價漲跌互見。

根據中油官網，累算至2月21日的7D3B週均價為66.62美元，較上週63.54上漲3.08美元；新台幣兌美元匯率30.836元，較上週30.831貶值0.005元。

依浮動油價調整機制，不考量亞鄰最低價限制下，預估下週汽、柴油每公升將各調漲新台幣1.6元、0.7元。92無鉛汽油每公升27.9元、95無鉛汽油每公升29.4元、98無鉛汽油每公升31.4元、超級柴油每公升25.8元。

不過，浮動油價調整機制以包含韓國、日本、新加坡及香港等亞鄰各國當週92無鉛汽油稅前最低價做為調整的上限，但因韓國自去年醞釀油品大戰，該調漲價格卻沒有調漲，讓台、韓油品稅前價格越來越接近。

根據中油官網，92汽油稅前價格與亞鄰最低價價差為0元，柴油價差為0.33元，預估中油將不調整下周汽油價格。而台灣油價受制於亞鄰最低價，應調整未能調整狀況，自民國96年浮動油價公式上路以來僅出現4次。

中油發言人方振仁今天對中央社記者表示，從1月28日實施春節凍漲，加上近2週因亞鄰最低價應調整而未調的汽油價格，中油每公升已累積吸收0.9元，總計吸收13.25億元。

中油估算，每週吸收汽油價格每公升0.1元，中油就得吸收1500萬元。如本週汽油應調漲1.6元，因觸及亞鄰最低價限制，仍先由中油吸收，估算中油將再吸收2.4億元。

中油公司21日表示，內部將檢討油價公式，討論是否維持亞鄰最低價限制，但仍需由經濟部決議。（編輯：林孟汝）1080222