美商晶球食品未提孕婦忌食 中市府令下架

（中央社記者趙麗妍台中22日電）弘光科大檢測美商傳銷品牌的「保衛複方晶球」食品時，發現黃樟素超標；台中市食安處另稽查發現內含肉桂成份，卻未標示「孕婦忌食」警語而責令下架，並送衛福部檢驗。

對此，美商傳銷品牌台灣分公司發布書面聲明稿指出，黃樟素為廣泛存在植物或香料的天然成份，現已停止銷售「保衛複方晶球」，直到衛生福利部檢測完畢，證實黃樟素為天然存在於此一食品的成份為止。

弘光科技大學今天表示，特聘教授易光輝團隊執行「台灣化妝品安全管控與產業升級之平台建置」計畫時，消費者詢問美商傳銷品牌「保衛複方晶球」食品成份。團隊購買、檢測後，測出可能致癌物黃樟素濃度達819ppm，比食品添加物限量1ppm高出819倍。

易光輝指出，依照衛福部的「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，黃樟素屬於香料，因擔心大量飲用飲料而限制用量低至1ppm，世界衛生組織國際癌症研究機構將黃樟素列為第二級B類致癌物。

易光輝表示，實驗室檢驗發現含高量黃樟素後，再送往SGS國家認證單位複驗，報告顯示黃樟素達819ppm。此產品包裝標示用法與用量一天食用3粒，成分包含野橘、丁香、肉桂等10多種原料，該公司網站宣稱可以增強保護力。

易光輝說，如以飲料限量計算，吃1顆就等於喝了819倍1ppm的等量黃樟素飲料。根據文獻顯示，老鼠每日食用400ppm的黃樟素，最快150天就罹患肝癌。

台中市食品藥物安全處表示，美商傳銷品牌膠囊食品稽查時發現含肉桂成份，卻未標示「孕婦忌食」警語，食安處依法責令業者下架回收。已將業者製程、配方等資料連同產品，送至衛生福利部食品藥物管理署進一步檢驗與評估。

美商傳銷品牌台灣分公司發布書面聲明稿指出，依據美國食藥署及台灣衛福部的法規，黃樟素為廣泛存在植物或香料的天然成份，衛福部對於食品添加物及食品原料的規定不同。

聲明稿中表示，肉桂為可使用的食物原料，肉桂中天然含有的黃樟素如未經特定純化添加，其含量與天然存在於食品原料中的含量相當。現已停止銷售保衛晶球，直到衛福部檢測完畢，證實黃樟素為天然存在於此一食品的成份為止。（編輯：戴光育）1080222