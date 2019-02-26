更多編輯台推薦新聞：
分析師統計 林書豪左邊45度角中距離NBA最準
運動

分析師統計 林書豪左邊45度角中距離NBA最準

Sony世界攝影大賽 吳永森拍紅鮭獲台灣區首獎
生活

Sony世界攝影大賽 吳永森拍紅鮭獲台灣區首獎

台灣燈會幕後英雄 志工從國中生到80多歲都有
生活

台灣燈會幕後英雄 志工從國中生到80多歲都有

LINE新換機流程上線 2步驟簡單完成
科技

LINE新換機流程上線 2步驟簡單完成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

全球最小男嬰出生僅268公克 日醫院：已健康出院

最新更新：2019/02/26 22:48

（中央社記者楊明珠東京26日專電）位於日本東京的慶應大學醫院今天宣布，去年8月誕生時體重只有268公克、全球最迷你的男嬰本月已出院。男嬰住院期間沒什麼大礙，出院時身體健康。

日本放送協會（NHK）報導，慶應大學醫院小兒科醫師表示，去年8月，一名孕婦懷孕24週時，因臍帶血流微弱，接受剖腹生產，產下體重僅268公克的男嬰。

小男嬰誕生時身體約是大人兩手掌攤開來那樣的大小而已，男嬰在新生兒加護病房接受醫護人員給予呼吸及營養上的照顧約6個月後，體重增至3238公克，本月20日出院時身體健康。

院方表示，這名健健康康出院的男嬰是世界上誕生時最小的嬰兒。

報導說，美國愛荷華大學蒐集全球最小嬰兒資訊的資料中心記錄顯示，誕生時體重不到300公克的嬰兒能健康出院的全球僅23人，其中男嬰4人。在此之前，最小的是2009年在德國誕生的男嬰，體重274公克。

擔任全球最小男嬰主治醫師的慶應大學醫院小兒科醫師有光威志表示，誕生時體重不滿300公克的嬰兒存活率不到50%，所以在這名男嬰出院之前，特別給予細心照料。出院時，男嬰的父母很高興，希望大家了解，雖然有些嬰兒誕生時很小，但還是可以救活。（編輯：林憬屏）1080226

地機族