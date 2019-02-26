全球最小男嬰出生僅268公克 日醫院：已健康出院

（中央社記者楊明珠東京26日專電）位於日本東京的慶應大學醫院今天宣布，去年8月誕生時體重只有268公克、全球最迷你的男嬰本月已出院。男嬰住院期間沒什麼大礙，出院時身體健康。

日本放送協會（NHK）報導，慶應大學醫院小兒科醫師表示，去年8月，一名孕婦懷孕24週時，因臍帶血流微弱，接受剖腹生產，產下體重僅268公克的男嬰。

小男嬰誕生時身體約是大人兩手掌攤開來那樣的大小而已，男嬰在新生兒加護病房接受醫護人員給予呼吸及營養上的照顧約6個月後，體重增至3238公克，本月20日出院時身體健康。

院方表示，這名健健康康出院的男嬰是世界上誕生時最小的嬰兒。

報導說，美國愛荷華大學蒐集全球最小嬰兒資訊的資料中心記錄顯示，誕生時體重不到300公克的嬰兒能健康出院的全球僅23人，其中男嬰4人。在此之前，最小的是2009年在德國誕生的男嬰，體重274公克。

擔任全球最小男嬰主治醫師的慶應大學醫院小兒科醫師有光威志表示，誕生時體重不滿300公克的嬰兒存活率不到50%，所以在這名男嬰出院之前，特別給予細心照料。出院時，男嬰的父母很高興，希望大家了解，雖然有些嬰兒誕生時很小，但還是可以救活。（編輯：林憬屏）1080226