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內視鏡超音波及磁振造影 胰臟癌最佳健檢工具

最新更新：2019/02/27 14:21
胰臟癌診斷不易，台南市立安南醫院消化科醫師蔡坤峰27日表示，內視鏡超音波及磁振造影是胰臟癌最佳健檢工具。（台南市立安南醫院提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年2月27日
胰臟癌診斷不易，台南市立安南醫院消化科醫師蔡坤峰27日表示，內視鏡超音波及磁振造影是胰臟癌最佳健檢工具。（台南市立安南醫院提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年2月27日

（中央社記者張榮祥台南27日電）胰臟癌早期診斷、開刀及治療不易，被稱為「癌中之王」；台南市立安南醫院消化科醫師蔡坤峰今天表示，內視鏡超音波及磁振造影是胰臟癌最佳健檢工具，也是早期診斷的關鍵。

胰臟癌的高險群，除了不明原因的新生糖尿病、長期酗酒、慢性胰臟炎、或有家族病史等外，若帶有特殊基因或2名以上近親罹患胰臟癌，未來罹患胰臟癌的風險更高。包括香奈兒時尚總監卡爾拉格斐、蘋果賈伯斯、體育主播傅達仁等人，都死於胰臟癌。

蔡坤峰說，胰臟癌症狀和一般胃腸疾病相似，內視鏡超音波（EUS）和磁振造影（MRI或MRCP）是最佳的胰臟癌健檢工具。

蔡坤峰表示，內視鏡超音波跟胃鏡很像，但得在胃鏡前端多安裝一個超音波探頭，比較容易找出早期的胰臟頭部腫瘤或胰臟病變，屬於侵入性檢查；他建議高危險群第一次先接受內視鏡超音波檢查，之後再搭配每年一次的腹部磁振造影。

安南醫院健檢中心主任蔡忠紘指出，許多人選擇抽血檢測CA19-9篩檢胰臟癌，但研究發現，CA19-9是細胞膜上的醣蛋白，在所有CA19-9異常升高的受檢者中，只有0.9%罹患胰臟癌。

CA19-9升高原因很多，包括膽結石、膽道或腸胃疾病、卵巢疾病等。因此，CA19-9只適合作為輔助診斷或追蹤參考。

另外，也有人選擇腹部超音波作為胰臟癌健檢工具，但胰臟位於後腹腔位置，因腸胃空氣遮蔽，很難徹底檢查，對小腫瘤的偵測率也不高。（編輯：黃世雅）1080227

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