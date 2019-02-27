蔡總統：空污防制非消滅老車 換車補助三管齊下

（中央社記者溫貴香台北27日電）總統蔡英文今天與貨車駕駛等運輸業者茶敘表示，空氣污染防制重要，政府絕對沒有要消滅老車；補助購買新車，財政部規劃貨物稅從減徵新台幣5萬提高到40萬及貸款利息補貼等措施。

繼關心計程車業者權益後，總統下午啟動第二場關心貨車駕駛及相關運輸業權益與發展茶敘，與會者包括行政院政務委員張景森、交通部長林佳龍、環保署長張子敬、財政部政務次長吳自心等人、全國及地方縣市各運輸業社團及相關業者代表。

總統感謝行政院長蘇貞昌及行政團隊積極處理，提出「6項精進方案」，降低駕駛與業者負擔，要共同防制空污，也讓產業提升，更讓運將朋友能夠放心。

總統府發言人張惇涵轉述，總統在會中表示，當初為處理空污議題而推動修法，而未有足夠的配套措施，造成許多業者與運將的衝擊，甚至讓運將朋友因而有被污名化的感受，這對大家並不公平，她緊盯這項議題，也覺得必須有所調整。

總統表示，內閣改組後，與蘇貞昌反覆討論，近期推出的「6項精進方案」相信也獲得多數業界的支持，大家也從此凝聚共識，空污防制很重要，但不是要消滅老車；貨車貨櫃產業提升與轉型很重要，但也要讓靠一台貨車謀生計的運將朋友，可以有更好的生活。

蔡總統在會中，重申4項原則：第一， 空氣污染防制很重要，但是政府絕對沒有要消滅老車，「只要車輛符合原出廠時的排放標準，就可以正常使用」。

第二，總統告訴相關部會既然要求業者配合降低污染，國家要拿出最大的誠意協助業者，以降低大家的負擔。相關部會也積極檢討，環保署規劃補助購買新車的範圍，從一到二期，增加到三期，也提高補助額度。

張惇涵轉述總統談話表示，財政部則規劃貨物稅從減徵新台幣5萬提高到40萬，同時透過免徵進口零組件關稅，降低新車售價。在銀行方面，提供貸款9成信保，利息最高補貼1%。三管齊下，降低大家換車的煩惱，也讓政府的補助可以真正幫助到大家。

第三，政府也給大家更多的緩衝期，在5期車的部分，政府也多給予2年的緩衝期，不會馬上強制大家換六期。

第四，針對老車自救會司機朋友的訴求，政府修訂「大型柴油車加裝濾煙器補助辦法」，增加大型柴油車燃油控制系統調修補助，以後調修費用5萬元以下的，可以依照實際費用全額補助。

總統表示，超過5萬元的，補助一半，每一輛車上限是10萬元。也可以加裝其他污染防制設備，每一輛最高是15萬元。這也表示，政府與大家一起做好因應空污防制的行動。

張惇涵說，就業者代表提出的反映事項，諸如：排煙檢測方式科學化、各港區周邊停車問題、駕駛質量提升方案等，總統在會中也請行政團隊多與業者交換意見，6項精進方案在具體實施時，更廣納大家的意見，全力協助貨車駕駛與業者。（編輯：王永志）1080227