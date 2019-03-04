嬰隨雙親赴日患麻疹 北市掌握51名相關接觸者

衛福部疾管署4日公布新增麻疹個案，其中一名男嬰日前隨父母赴日探親，返台後3日確診染病，但自2月24日以來，男嬰於可傳染期間曾出入台北市多處公共場所，提醒民眾留意。（台北市衛生局提供）中央社記者梁珮綺傳真 108年3月4日

（中央社記者梁珮綺台北4日電）台北市衛生局今天說，一名年初隨父母到日本探親的嬰兒，3月3日確診罹患麻疹，該名嬰兒從2月24日以來，行蹤遍及公車、捷運、百貨公司等地，目前已掌握51名相關接觸者。

衛生局疾病管制科長歐佳齡下午表示，該名嬰兒未滿1歲，沒有疫苗接種史，1月底隨父母到日本探親，2月24日搭乘長榮班機到松山機場，入境當日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，就醫診斷為感冒。

不過，該名嬰兒在2月28日出現紅疹，再度就醫，檢驗後3月3日確診罹患麻疹，可傳染期為2月24日至3月4日，歐佳齡說，目前已掌握曾接觸嬰兒的同班機旅客、相關醫護人員、病患及家人名冊共51名，其他相關活動地區接觸者持續匡列中。

由於該名嬰兒2月24日起行蹤遍及公車、捷運、百貨公司、公園、超市等地，歐佳齡提醒，若有民眾在相同時段出入相關場所，務必自主健康管理18天，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等症狀，要戴口罩聯繫衛生局或健康服務中心安排就醫。（編輯：張銘坤）1080304