28歲男子聽力下降 3公分聽神經瘤作怪

（中央社記者江俊亮嘉義縣11日電）28歲黃姓男子半年前開始，每天起床後就感到莫名頭暈、聽力下降，原以為是重聽，沒想到竟檢查出腦內有一顆3公分大的聽神經瘤，嚇得他趕緊接受手術治療。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿指出，住在雲林縣的黃姓患者，自半年前開始，每天起床後就會頭暈，而且整天昏昏沈沈的，走路也不平衡，會稍微偏向左邊。

患者表示，他平時開車都會聽音樂，自從症狀出現後，音樂開得比以前大聲，仍聽不清楚，他原以為自己重聽，於是到鄰近醫院做聽力檢查，但醫生卻說聽力沒問題，讓他相當擔心。

後來，黃姓患者前往大林慈濟醫院進行核磁共振檢查，才發現腦裡長了一顆3公分大的聽神經瘤，嚇得他趕緊接受手術治療，術後已恢復正常。

大林慈濟醫院副院長陳金城表示，聽神經瘤是一種生長緩慢的良性腫瘤，依腫瘤大小會出現不同症狀，腫瘤小的時候，若侵犯到前庭及耳蝸神經，易造成聽力變差、平衡感不好、容易頭暈。

但是，如果腫瘤長到2至3公分時，就會壓迫到小腦、腦幹，引起手腳無力，嚴重時可能壓迫到其他顱神經，引起吞嚥困難、易嗆到、複視、臉麻、癱瘓，甚至危及生命。

他表示，聽神經瘤初期發病時，若腫瘤小於3公分，可採用加馬刀治療，不用開刀；但若腫瘤大於3公分時，就需進行手術。（編輯：方沛清）1080311