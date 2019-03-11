環團質疑空品數據 要求2個月內更新PM2.5儀器

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃（右）、國民黨立委王育敏（中）、時代力量立委徐永明（左）等人11日召開「PM2.5數據照妖鏡」記者會，質疑空氣品質資訊出現重大公信力危機，要求環保署在2個月內全面更新PM2.5儀器。中央社記者張皓安攝 108年3月11日

（中央社記者王揚宇台北11日電）台灣健康空氣行動聯盟今天質疑空氣品質資訊出現重大公信力危機，並要求環保署在2個月內全面更新PM2.5儀器，別讓人民暴露在比網站公布數據更糟的空氣裡。

台灣健康空氣行動聯盟、國民黨立委王育敏、時代力量立委徐永明等人今天召開「PM2.5數據照妖鏡」記者會。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃質疑，PM2.5數值長期被低報，而環保署去年說要完成76個測站的PM2.5儀器更新，迄今只換了古亭、新營等5站，更新率僅6.6%，政府是否害怕讓人民知道PM2.5的真實數據，呼籲環保署應在2個月內更換新機完成。

葉光芃指出，環保署延誤PM2.5儀器更新進度，讓國人一直參考偏低的PM2.5空品數據，暴露在比網站數據更糟的空氣中，這應究責。

徐永明說，中華民國政府不缺經費，缺的是決心，如果換新的機器後，人為去操縱數據的空間就會變小，應盡速汰換更新機器，也要找客觀獨立機構來檢視數據。

王育敏表示，會要求環保署在2個月內將全國PM2.5儀器全部更新完畢，讓民眾知道最即時的空品數據，得以做出生活上相關因應。（編輯：黃國倫）1080311