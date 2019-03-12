運動員猝死原因成謎 醫界：恐心肌病變搞鬼

運動員猝死謎團難解，如今醫界可能找到答案。振興醫院心臟醫學中心主任魏崢（圖）12日在記者會上表示，一項研究發現，肥厚性心肌病變會影響心臟血流量，平時雖無症狀，一旦劇烈運動就可能因心律不整而喪命。中央社記者張茗喧攝 108年3月12日

（中央社記者張茗喧台北12日電）運動員猝死謎團難解，如今醫界可能找到答案。心臟外科權威魏崢表示，一項研究發現，肥厚性心肌病變會影響心臟血流量，平時雖無症狀，一旦劇烈運動就可能因心律不整而喪命。

振興醫院心臟醫學中心主任魏崢今天在記者會中表示，「肥厚性心肌病變」是一種基因遺傳的心血管疾病，由於染色體顯性突變導致左心室壁肥厚，超過1.5公分即確診，可分為阻塞型及非阻塞型。

振興醫院心臟加護中心主治醫師陳怡誠比喻，阻塞型就像是左心室的水管壁太厚，非阻塞型則是左心室的倉庫容量太小，不論哪一種，都會影響心臟血流量，增加猝死風險。

魏崢說，國外一項研究發現，年輕人猝死病例中，有超過一半是肥厚性心肌病變所致，而且大多是運動時突然發病猝死，這些人平時幾乎沒有症狀，直到比賽時奮力一搏，心臟承受不住而喪命。

他解釋，人體進行激烈運動時，心臟也會跟著激烈跳動，心室肥厚的心臟一下子承受龐大壓力就會出現缺血現象，恐誘發心律不整，心跳每分鐘甚至多達2、300下，但血液卻無法送出心臟，不到10秒就可能倒地，若沒有即時電擊治療，幾乎不可能救回來。

30多歲的曾小姐平時喜歡上健身房，每逢週末假期就爬山，但近年她發現運動完喘得愈來愈厲害，一個多月後連快走都喘到不行，她表示，每次運動完心跳都跳得很誇張，那種感覺「就像被卡車撞到」，趕緊就醫才知是心肌肥厚，吃藥也不見好轉，只好動手術切掉過厚的心臟肌肉。

魏崢指出，心肌切除手術就像「挖西瓜」，將過厚的組織切除，讓心室能夠容納70至100cc的血量，若挖得太多恐使心壁太薄、增加破裂風險，但挖得不夠多可能得做第二次手術，對醫師而言是一大挑戰。

魏崢也提醒，由於肥厚性心肌病變是遺傳性疾病，若家族中有人年紀輕輕、沒有心臟疾病，卻發生不明原因猝死，很可能是肥厚性心肌病變，建議儘早就醫檢查，若出現呼吸困難、胸痛、暈眩、疲倦無力也應提高警覺。（編輯：張芷瑄）1080312