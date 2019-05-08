侯友宜：淡北是救命的路 全力做好環境監測

（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市政府力推淡北道路案今天進行環評大會延續會議，新北市長侯友宜強調，這是一條救命的道路，市府會全力做好水質及環境生態多元物種的監測，積極化解環保團體的疑慮。

淡北道路案歷時多年，環保署環評大會3月13日召開時就引起各方論述，挺建及反建人馬各有主張，侯友宜當時也到場關切，但會議要求市府補送資料並延續到今天開會審查，使得這場拉鋸戰進入延長賽，侯友宜也將再次率相關局處首長到場關切。

侯友宜今天受訪表示，淡水人殷殷盼望20多年的淡北道路，是一條解決淡水進出最重要的道路，也是一條救命的道路，可供每年約729輛救護車快速進出。

他表示，道路的使用上一定要兼具大眾運輸，減少私人的載具，善盡對環境、生態及歷史文化保存的職責，環評委員在上一次的會議所提的幾個議題，市府已把相關資料補足，希望能得環評委員的支持，尤其這是影響一期及二期淡海新市鎮發展非常重要的關鍵。

侯友宜表示，環保及公民團體關心的紅樹林保護及生態的問題，市府不但會全力做好水質監測，以及環境生態多元物種的監測外，更會積極的把環保團體的各項疑慮一一做好，讓他們能夠毫無罣礙。

至於和台北市端的交通衝擊問題，侯友宜表示，在雙北合作的議題上，都有談到淡北道路如何去銜接的問題，希望能讓北市這邊的衝擊影響很小，尤其是台北市市長柯文哲講得非常清楚，就讓專業對專業去解決交通的問題，這才是解決問題的最重要方式。（編輯：方沛清）1080508