一次性高價醫材重複用 衛福部2週內研商規範

（中央社記者陳偉婷台北9日電）有醫院將一次性使用手術耗材重複消毒、使用。醫事司長石崇良今天說，原則上不可重複使用，但若醫界認為感控安全無虞，且是高單價自費醫材，可再討論，2週內邀專家研商。

聯合晚報報導，有一次性手術耗材遭重複使用，如雙極電外科器械，自費約要新台幣近3萬元，但在健保署醫材比價網發現，有32家醫院定價低於2.5萬元，其中8家醫院低於8000元，台大醫院僅需6875元。也有台大醫院醫師坦承，台大院內有消毒SOP，經徹底消毒後，使用次數最高5次。

媒體也報導，秀傳醫療體系有醫師表示，將高價自費醫材消毒再使用，是基於幫病人省錢的出發點，讓病友都能用的起。

台大醫院發言人王亭貴今天傍晚受訪時表示，台大醫院一直堅守醫療品質至上，並充分尊重每一名醫師的專業及病友自主選擇權，若有重複使用的醫材，依照規範，明訂要跟病人清楚說明。

王亭貴表示，目前台大以醫材管理委員會管理重複使用醫材，會有嚴格審查，確保符合感控、安全的條件才會重複用，且也只有很少數的項目。院內感控小組對重複使用器材有標準消毒作業及檢驗，對於有疑慮的醫材，醫院也不會列為可重複使用。

衛生福利部醫事司長石崇良受訪時表示，基於安全，一次性使用的醫材只能一次性使用，如拋棄式針頭等，如果醫院或醫師明知有疑慮卻違法使用，可依醫療法跟醫師法開罰。

不過，石崇良表示，經他了解，醫院重複使用的一次性醫材是高價醫材，且重複使用有經過嚴謹的消毒程序，並經醫院委員會管理、審查，也有告知同意，在醫學倫理上較無疑義。但如果醫院明知使用二手醫材，卻欺騙病人，就有詐欺的問題。

石崇良說，醫材使用應該依據核准的仿單，如為仿單核准外使用，應遵守正當性、科學證據、據實告知。

石崇良表示，一次性使用的醫材仍應遵守不得重複使用；但如果醫院認為，消毒後確認感控、醫療程序安全無虞，且又是高價醫材，應可專業討論，2週內將邀集專家學者來討論合理性及一致性規範。

健保署官員則說，根據報導指出，各醫院都有消毒的SOP，且有先告知病人使用的是全新品或消毒品，健保署尊重專業，但會發文給各院所，如果使用非健保給付的自費醫材，務必善盡告知同意。

不具名的公衛專家表示，依理，一次性使用的醫材就應一次性使用。過去也有醫院希望政府訂出重複消毒的指引，但相關司署沒有同意。因重複使用不只有感控問題，也可能因醫材多次使用耗損，有醫療處置上的安全隱憂。（編輯：陳清芳）1080509