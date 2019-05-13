疑環境感染 彰化今年首例新生兒腸病毒重症

（中央社記者蕭博陽彰化縣13日電）彰化縣一名男嬰出生後5天出現發燒症狀，經檢驗為腸病毒克沙奇B5型感染併發重症，所幸治療後已出院返家，此例為彰化縣今年首例新生兒腸病毒重症個案，初判因環境接觸感染。

彰化縣政府衛生局今天說明個案情形，並宣導準媽媽、照顧者、醫護提高警覺，早期發現、及時轉診、加護治療，保護新生兒免於腸病毒威脅，局長葉彥伯提醒，依今年與去年資料顯示，新生兒腸病毒重症發生沒有季節性，且死亡率不低，家長和醫師全年都要注意。

葉彥伯指出，這名男嬰發燒後，醫師發現異狀，迅速從診所轉到醫學中心就醫，後續轉入加護病房同時給予免疫球蛋白治療，症狀改善後出院返家；此案是早期發現、及時轉診、加護治療成功案例，衛生局也第一時間調查疫情，同時加強安置男嬰的婦產科診所嬰兒室環境清潔消毒及人員健康管理，並持續監控疫情變化。

葉彥伯說，新生兒腸病毒重症感染源除來自母親，主要來自接觸環境，這名男嬰母親無感冒發燒症狀，因此應是外部接觸導致；衛生局即日起強化查核產兒科醫療院所、產後護理之家的感染管制，並聘感染科醫師協助托嬰中心進行感控輔導，提升防治認知及警覺。

衛生局表示，新生兒可能經由孕婦分娩過程或產後人際接觸等途徑感染腸病毒，提醒孕、產婦勤洗手、注意個人衛生、避免出入人潮擁擠和空氣不流通公共場所；產前14天到分娩前後若有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師。

衛生局表示，新生兒照顧者應注意有無發燒、活力下降、喝奶量變少及腹脹等新生兒感染腸病毒警訊，若發現初期症狀應儘速就醫；臨床醫師若遇孕產婦或家中成員疑發燒或感染、嬰幼兒發燒住院、新生兒疑敗血症，都需提高警覺，可能是感染新生兒腸病毒。（編輯：陳俊碩）1080513