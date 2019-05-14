跨部會長照合作首例 南港郵局將推百床住宿機構

（中央社記者陳偉婷台北14日電）台北市住宿式長照資源較缺乏，衛生福利部和交通部合作，利用南港郵局節餘空間設置綜合式長照機構，提供百床及16人的日照中心，目標今年底上路。

衛生福利部長陳時中與交通部長林佳龍上午在衛福部簽署南港郵局節餘空間設置綜合式長照機構合作意向書，為跨部會推動長照政策首例。

現行南港郵局1、2樓用於郵務，往來人潮眾多；規劃3至5樓共千餘坪用為綜合式長照機構，預計可提供住宿式100床及社區式收托16人日照中心，由衛福部基隆醫院承做。

陳時中說，利用南港郵局節餘空間做長照機構相當有意義且重要，是第一家公辦公營的住宿機構。選定南港則是因為該區住宿長照資源相對缺乏，以此當示範點，也希望帶動其他資源不足區的閒置空間規劃再利用。

基隆醫院院長林慶豐上午在記者會表示，台灣已是高齡社會，有很多衰弱老人需要醫療和照護的支持。台北市雖是首善之都，長照機構卻少得可憐。南港的65歲以上人口有15.15%，但只有一家私人的長照住宿機構，且僅有20床。鄰近南港的其他區域，如信義區僅2家長照住宿機構、松山也僅有4家。

林慶豐說，未來南港郵局綜合長照機構設立，因地點交通便利，除可紓解南港當地老人的照護需求，也能照顧到其他周邊區域。

林佳龍表示，郵局是很多人熟悉的地方，民眾不只是郵寄，也有存款領款、買壽險等，他也常跟中華郵政說，銀髮經濟是一門好生意。此次南港郵局的合作雖曾卡關，但也順利推展，也希望拋磚引玉，所有政府單位動起來，活化空間，配合落實總統蔡英文的長照政策。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝受訪時表示，南港郵局的長照機構相關建設進度會很快，但因變更建物使用目的，還需要相關審查工作。目標是希望今年底就能正式營運，但須視審查進度而定。

住宿式機構有城鄉資源分布不均、民眾資源取得不易的瓶頸，衛福部長照司副司長周道君日前表示，為提升住宿式長照資源布建，近日已公告獎助方案，針對長照住宿式資源不足區，規劃5年內（108年至112年）完成建置，總經費新台幣50億元。（編輯：管中維）1080514