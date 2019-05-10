揮別做功德 衛福部調查：居服員月薪破3.8萬

（中央社記者張茗喧台北10日電）過去居服員月薪僅3萬元，曾被前行政院長賴清德說是「做功德」引發爭議。衛生福利部今天公布最新調查，全台1.3萬名居家服務員平均月薪已達3.8萬元，平均時薪也有223元。

衛生福利部長期照顧司今天公布這項調查結果，長照司副司長周道君受訪時說，衛福部去年4月起要求推行長照給付及支付新制，保障全職居家服務員月薪新台幣3萬2000元，時薪制者每小時200元起，並給予半年緩衝期。

周道君指出，為了瞭解這項要求是否落實，衛福部今年初針對6000名居服員及385家居家服務單位進行調查，發現全職居服員平均月薪已從106年的2萬9000元至3萬元增加到3萬8498元，平均時薪也從170元增至223元。

周道君說，截至去年12月底，全台長照服務員共有3萬5000人，其中有約1萬3000人從事居家服務，到失能者家中替他們翻身、洗澡、管灌、備餐等。

值得注意的是，過去民眾對於居服員常有中年女性、二度就業的刻板印象，但根據衛福部調查結果，居服員當中年資未滿2年者占全體居家照顧服務員52.7%；在年資未滿一年的新進照服員中，有20%具大學以上學歷，顯示新一代居家服務工作的生力軍，已趨向年輕族群及高教育程度者。

周道君指出，由於政府政策鼓勵新血加入，學校相關科系也培養出許多長照專業人才，過去每年僅約1500人加入照服員行列，去年卻有6500人加入，盼增進社會大眾對於照服員的正確認識，提升專業形象，創造更好的職場環境。（編輯：陳惠珍）1080510