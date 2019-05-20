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彰化接連大雨 農糧署官員會勘西瓜受損災情

最新更新：2019/05/20 14:34

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）彰化縣接連下了幾天大雨，西瓜受損，農糧署中區分署署長王安石今天和彰化縣長王惠美、立法委員柯呈枋等人前往福興鄉了解受損情形，農糧署說，要請縣府儘快報到中央來處理。

彰化地區接連下了幾天大雨，彰化縣福興鄉、大城鄉等鄉鎮的西瓜受損，農委會農糧署中區分署長王安石、彰化縣長王惠美與中國國民黨籍立委柯呈枋等人，前往福興鄉了解西瓜田受損情形。

王惠美說，天氣一下子很熱，一下子下大雨，導致西瓜生長受到影響，有的西瓜因此爛掉，她希望勘災作業能迅速進行，中央也能核准相關救助，讓農民能提早進行耕除作業。

柯呈枋說，受到天氣影響，有的西瓜外表看起來沒問題，但裡面都已經爛掉了，看到農民的心血就這樣沒有了，感覺很捨不得，希望農政單位來查報之後，能夠從寬認定，從速撥款。

王安石說，彰化福興、大城、竹塘等鄉鎮都有種西瓜，要請縣府儘快組勘災小組，確認是否屬於天然災害災情，假如確定是天然災害，趕快報到農委會，農委會將儘速核定公告救助。農民部分，公所可先拍照存證，後續若確認是天然災害救助，都可獲得救助。（編輯：翁翠萍）1080520

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