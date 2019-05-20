更多編輯台推薦新聞：
影片／網紅掀養水獺風潮 可愛外貌恐將牠們推向滅絕
國際

影片／網紅掀養水獺風潮 可愛外貌恐將牠們推向滅絕

日韓終止軍事情報保護協定 退回美居間傳遞老路
國際

日韓終止軍事情報保護協定 退回美居間傳遞老路

防彈少年團TWICE 全球K-POP名列前5
娛樂

防彈少年團TWICE 全球K-POP名列前5

數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看
專題

數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
軍公教年改釋憲案 大法官：部分合憲部分違憲
首頁 / 生活

非洲豬瘟海上漂 陳時中影片訴台灣防疫角色[影]

最新更新：2019/05/20 17:30
衛生福利部臉書粉絲專頁20日貼出世衛行動團日內瓦連線日誌，細數團長、衛福部長陳時中抵達日內瓦後的緊密行程。（衛福部提供）中央社記者陳偉婷傳真　108年5月20日
衛生福利部臉書粉絲專頁20日貼出世衛行動團日內瓦連線日誌，細數團長、衛福部長陳時中抵達日內瓦後的緊密行程。（衛福部提供）中央社記者陳偉婷傳真　108年5月20日

（中央社記者陳偉婷台北20日電）衛福部臉書粉專今天貼上世衛行動團團長陳時中影片，陳時中說，友邦承諾在大會替台灣發聲，因台灣對世界醫衛做出貢獻。尤其現在海上還有非洲豬瘟漂流，台灣會盡力做好防疫。

第72屆世界衛生大會（WHA）今天開幕，將先選舉大會主席和各主要委員會主席，接著進行總務委員會閉門會議，會中將就友邦提案邀請台灣以觀察員身分參與WHA是否納入議程進行討論。

衛福部臉書粉絲專頁下午貼出世衛行動團日內瓦連線日誌，細數團長、衛福部長陳時中抵達日內瓦後的緊密行程，並附上一段陳時中的影片。

陳時中表示，19日的行程非常忙碌充實，從一大早世界醫師會早餐會開始後，連續進行12場雙邊會議，中間還抽時間參加民團和僑團的遊行，大家都非常高興能參加活動，因為「在日內瓦看到台灣」，很多外賓也都說看到Taiwan can help（台灣可以幫忙）的宣傳，對台灣能見度增加感到高興。

在雙邊會議中，陳時中表示，各友邦都強力表達，會在大會中替台灣發聲；很感謝友邦的支持，而友邦會願意支持台灣，也是因為台灣對他們醫衛的貢獻。尤其世界衛生組織提到健康10大威脅，台灣對當地國家做出許多貢獻，友邦國家都心懷感激。

陳時中表示，台灣有醫衛實力可以幫助其他國家，這也是台灣能對國際貢獻的一份力量。

陳時中還引用粉專網友的留言指出，有留言表示「有些國家連動物都管不好，怎麼去管人？」他知道這是在講非洲豬瘟，所以接受日本媒體採訪時也特別以此為例，海上還有非洲豬瘟在漂流，防疫漏洞很大，台灣會盡力做好防疫的事情，對區域防疫有所貢獻。

此外，衛福部粉專也發起鍵盤行動「hey WHO, Taiwan is here!」在世衛組織總部大門口設置線上打卡點，名稱就叫做「World Health Organization -Taiwan Can Help 」，民眾可在臉書打卡，表達支持世衛行動團，這也是對已第3年沒發給台灣世衛大會邀請函的WHO想說的心裡話。（編輯：陳惠珍）1080520

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報