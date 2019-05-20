非洲豬瘟海上漂 陳時中影片訴台灣防疫角色[影]

（中央社記者陳偉婷台北20日電）衛福部臉書粉專今天貼上世衛行動團團長陳時中影片，陳時中說，友邦承諾在大會替台灣發聲，因台灣對世界醫衛做出貢獻。尤其現在海上還有非洲豬瘟漂流，台灣會盡力做好防疫。

第72屆世界衛生大會（WHA）今天開幕，將先選舉大會主席和各主要委員會主席，接著進行總務委員會閉門會議，會中將就友邦提案邀請台灣以觀察員身分參與WHA是否納入議程進行討論。

衛福部臉書粉絲專頁下午貼出世衛行動團日內瓦連線日誌，細數團長、衛福部長陳時中抵達日內瓦後的緊密行程，並附上一段陳時中的影片。

陳時中表示，19日的行程非常忙碌充實，從一大早世界醫師會早餐會開始後，連續進行12場雙邊會議，中間還抽時間參加民團和僑團的遊行，大家都非常高興能參加活動，因為「在日內瓦看到台灣」，很多外賓也都說看到Taiwan can help（台灣可以幫忙）的宣傳，對台灣能見度增加感到高興。

在雙邊會議中，陳時中表示，各友邦都強力表達，會在大會中替台灣發聲；很感謝友邦的支持，而友邦會願意支持台灣，也是因為台灣對他們醫衛的貢獻。尤其世界衛生組織提到健康10大威脅，台灣對當地國家做出許多貢獻，友邦國家都心懷感激。

陳時中表示，台灣有醫衛實力可以幫助其他國家，這也是台灣能對國際貢獻的一份力量。

陳時中還引用粉專網友的留言指出，有留言表示「有些國家連動物都管不好，怎麼去管人？」他知道這是在講非洲豬瘟，所以接受日本媒體採訪時也特別以此為例，海上還有非洲豬瘟在漂流，防疫漏洞很大，台灣會盡力做好防疫的事情，對區域防疫有所貢獻。

此外，衛福部粉專也發起鍵盤行動「hey WHO, Taiwan is here!」在世衛組織總部大門口設置線上打卡點，名稱就叫做「World Health Organization -Taiwan Can Help 」，民眾可在臉書打卡，表達支持世衛行動團，這也是對已第3年沒發給台灣世衛大會邀請函的WHO想說的心裡話。（編輯：陳惠珍）1080520