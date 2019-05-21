軍營變醫院 高雄榮總屏東分院10月動工

屏東縣政府表示，高雄榮總屏東分院以屏東區域急重症醫療後送醫院為目標，計畫投資金額超過新台幣90億元，可提供450個床位，預計今年10月動工。圖為高雄榮總屏東分院完工示意圖。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年5月21日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）屏東縣政府今天發布實施屏東市大武營區的都市計畫變更，未來6.44公頃醫療專用區將由高雄榮總進駐營運，高雄榮總屏東分院預計今年10月動工，民國111年底完工。

縣府表示，高雄榮總屏東分院以屏東區域急重症醫療後送醫院為目標，計畫投資超過新台幣90億元，提供床位450床，設置包括內科重症加護中心、外科重症加護中心、癌症防治中心及20個獨立醫學科，提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護。

縣長潘孟安表示，屏東縣急重症醫療資源嚴重不足，為了不讓縣內重症病患必須每次赴外地就醫，縣府積極爭取高雄榮總到屏東設立分院，並與國防部協調營區搬遷，過程中感謝行政院、國防部、退輔會及高雄榮總的支持、在地立委全力協助奔走，全案計畫在去年8月由行政院正式核定。

城鄉發展處長李怡德說明，大武營區在台灣是十分具有代表性的軍事訓練基地，在辦理都市計畫變更過程除滿足高雄榮總屏東分院需求外，也充分保留傘訓基地特有的歷史記憶與定位，特別劃設8公頃大型公園，保留烘傘房、摺傘房、備戰大樓等具歷史意義的建築物。1080521