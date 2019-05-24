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同性婚姻24日起可辦理登記，全台多對同志伴侶正式成為新人接受祝福。內政部表示若民眾自行準備書約，不加「同性」2字，也能辦理。跨境同婚部分，台灣民眾與外交部認定同婚合法的26個國家外籍伴侶，同樣可以登記。
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同婚登記524上路3/12

他們指韓國瑜沒表態挺同 寧願從高雄到屏東完婚

最新更新：2019/05/24 13:30

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）同婚登記首日，屏東縣第一對登記結婚的男同志是來自高雄市的51歲謝佳霖與36歲Gary。謝佳霖表示，高雄市長韓國瑜沒表態挺同志，他們特地從高雄到屏東登記結婚。

參與「辣台派挺英團結聯盟」的謝佳霖說，有特地在社群軟體Line群組貼出「感謝蔡英文總統，我們要結婚了」圖案。

認識17年的謝佳霖與Gary特地穿粉紅色聯盟T恤與白長褲情侶裝登記結婚，也戴了彩虹戒指。感情穩定的他們很高興配偶欄有另一半的名字，其實早已定位彼此是夫妻。

謝佳霖說，很感謝蔡總統讓同志結婚合法，他們特地成立「辣台派挺英團結聯盟」，號召同志挺蔡總統。

媒體報導，韓國瑜競選時曾參加特定宗教活動並指避免過早讓下一代接觸同婚觀念；謝佳霖表示，除此之外，韓國瑜曾和反同團體拍照，韓國瑜雖沒表態反同，但對同志不友善，他與Gary才特地從高雄到屏東登記結婚，未來也希望能爭取到領養小孩。

上午第2對登記結婚的是對女同志，交往1年8個月，她們表示，結婚後覺得較有保障，至少生死或財產等身邊的事有人可處理。

屏東市戶政事務所特別在一面牆上彩繪花門，讓結婚的同志拍照；謝佳霖表示，這對同志很友善，很高興。

屏東縣政府表示，原本預約登記8對，有一對改期，另一對未成年，預期會有6對同志登記結婚，年紀最長的是謝佳霖，其他多數集中在20、30歲。（編輯：李明宗）1080524

地機族
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