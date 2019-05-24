不只子宮頸癌 醫揭人類乳突病毒3大迷思

（中央社記者陳偉婷、李詩敏台北24日電）人類乳突病毒（HPV）傳染性強，婦產科醫師陳保仁今天表示，HPV感染非女性專屬，男性也可能被感染，導致癌症及皮膚病，且傳染途徑也不只性行為。

台灣婦產身心醫學會理事長陳保仁在台灣癌症基金會記者會中表示，不少人認為性行為較活躍的族群才可能感染HPV，但民眾對HPV有迷思，包含認為有安全性行為就不會感染、HPV只會導致子宮頸癌、只有女性必須預防。

陳保仁表示，HPV感染力強，人一生中被感染機率高達8成，研究也指出，只要有親密接觸，即使性生活單純的人也有可能互相傳染，幾乎每2對情侶、夫妻就有1對會感染。

此外，陳保仁說，長期免疫力低落也可能增加HPV的感染風險，若長期持續感染，便可能導致多項癌症及皮膚病等疾病發生。常見癌症包含子宮頸癌、外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌、口咽癌、食道癌、呼吸道癌症等；皮膚病變如菜花（尖型濕疣）、皮膚疣、扁平疣等。

根據台灣癌症基金會網站資料，HPV雖然病毒型號高達上百種，但大部分不具傷害性，會藉著自身免疫力清除，但若持續感染特定型別的病毒，就有染病風險。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，台灣每天有4位女性被宣告得到子宮頸癌，每5位子宮頸癌前病變，就有1位是20至34歲年輕女性，呼籲民眾注意安全性行為，並施打HPV疫苗及定期抹片檢查，才能遠離疾病威脅。（編輯：管中維）1080524