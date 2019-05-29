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十年磨一劍 台參與國際醫藥法規會議秀實力

最新更新：2019/05/29 13:06
食藥署長吳秀梅（右2）29日表示，台灣努力10年，將以正式會員身分出席國際醫藥法規協和會會議。中央社記者陳偉婷攝　108年5月29日
食藥署長吳秀梅（右2）29日表示，台灣努力10年，將以正式會員身分出席國際醫藥法規協和會會議。中央社記者陳偉婷攝　108年5月29日

（中央社記者陳偉婷台北29日電）台灣將以正式會員身分出席國際醫藥法規協和會會議，食藥署長吳秀梅今天說，台灣努力10年，正式躋身ICH會議，不僅有助國內藥廠進軍國際，也增民眾國外藥品可近性。

國際醫藥法規協和會（The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use，ICH）是於1990年由歐盟、日本及美國藥政管理單位及藥品產業組織共同成立的國際組織，透過全球各區域共同討論，制定可被各國接受的藥品法規指引，是全球公認的藥品審查標準。

吳秀梅上午在記者會表示，藥品的可近性對民眾用藥至關重要，但過去很多藥品要進到台灣，就會面對「法規怎麼都不一致」的狀況，申請也可能窒礙難行，也讓食藥署意識到，國際法規的協和非常重要。

此外，吳秀梅說，如果台灣法規能與國際接軌，也有利台灣藥廠能把產品賣到國外，不會因為法規不一致而卡關。為了加入ICH，台灣做了很多努力，提升藥品管理品質等，讓國際看到台灣的努力和貢獻。

台灣從2008年開始參與ICH的會議，但因非觀察員也非正式會員，很多重要會議無法參與；經過多年的努力，食藥署在2016年成為觀察員，並在2018年6月以TFDA, Chinese Taipei之名，成為ICH藥政法規單位會員，是台灣建構國際化藥品管理法規的重大成果，也是台灣藥品符合國際標準例證。

吳秀梅表示，台灣加入ICH正式會員滿1年，過去一年食藥署在積極參與ICH相關活動，至今已選派超過30名專家參與超過20項制訂中指引的專家工作組。

今年ICH會議將於6月1日至6日到荷蘭阿姆斯特丹舉行，由吳秀梅率團與會，展現台灣醫藥衛生實力。（編輯：管中維）1080529

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