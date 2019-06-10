國會動物保護貢獻獎 藍綠5立委獲獎

（中央社記者王揚宇台北10日電）台灣動物保護行政監督聯盟等5個動保團體，今天頒發國會動物保護貢獻獎給5名立委，保揚他們在這3年多來為不會發聲的動物爭取福利與權利，也期勉獲獎立委持續關注動保相關議題。

台灣動物保護行政監督聯盟、中華民國關懷生命協會、台灣防止虐待動物協會、中華民國保護動物協會及中華民國獸醫師公會全國聯合會，今天在立法院舉行記者會，頒發國會動物保護貢獻獎給國民黨立委王育敏、陳學聖，以及民進黨立委蘇巧慧、吳思瑤、陳曼麗。

台灣動物保護行政監督聯盟表示，動保團體在2015年舉辦首屆國會動物保護貢獻獎，當年表揚5名國會動保領袖；時隔4年，今天再表彰5名國會動保領袖，表揚他們在這3年多來，為不會發聲的動物爭取福利與權利，而動保運動下一階段的重大課題包括，動物權入憲、瀕危滅絕物種入專法、成立動保警察等，期勉獲獎立委持續關注。

國會動物保護貢獻獎評審團指出，這屆立委獲獎事蹟分別是，王育敏連續2屆獲國會動保貢獻獎，致力推動多項動物保護法修正案的三讀，包括提高非法繁殖場罰則、禁止化妝品動物實驗、禁食貓狗肉、動保教育課程納入12年國教課綱等。

評審團說，吳思瑤從市議員到立法委員，關心動保法案的初衷不變；針對「零撲殺」政策，積極協調民間團體與政府部門，進行全面檢討與改善，並促成寵物登記結合戶役政系統的可行性研究，也盡心推動校園友善犬計畫和動保教育。

此外，陳曼麗從NGO到國會，關心的動保領域既廣且深，進而帶動民眾對動保法案的支持，諸如反對開放賽馬博弈、森林法中關於宗教放生與狩獵議題的討論、外籍勞工不諳台灣法律的屠狗食狗事件，以及瀕危物種食蛇龜、石虎、白海豚的復育工作等。

評審團表示，陳學聖長期關注動保議題及動保法案，例如血清馬、軍人虐狗、學生虐鳥、食用狗肉案等，近年更積極於保護藻礁的議題，協助現勘及舉辦說明會、公聽會。

蘇巧慧獲獎理由則是，她積極提出與連署動保法修法案，主張政府部門應保護所有種類的勞役犬及訓練中的犬隻，並極力支持設立動保警察，近期更積極促成建立獸醫助理制度，以維動物福利。（編輯：蘇志宗）1080610