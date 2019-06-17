秋行軍蟲高市淪陷 韓國瑜:建議速研擬IPM

（中央社記者王淑芬高雄17日電）高雄市首例秋行軍蟲證實已在彌陀區食用玉米田區現蹤。高雄市長韓國瑜親上火線召開記者會，建議中央儘速研擬秋行軍蟲IPM，以及透過學界合作開發台灣適用的性費洛蒙。

秋行軍蟲襲台來勢洶洶，農委會下午4時召開記者會宣布全國防疫政策進入第2階段，即實施強制噴藥措施，並同時宣布高雄發生第1件確認秋行軍蟲案件，經證實是發生在高雄市彌陀區食用玉米田區（約一分地）的嫩株。

韓國瑜傍晚在災害防救辦公室等單位召開緊急應變中心第2次會議，並接續參加中央召開的秋行軍蟲災害防救第4次會議。他建請中央儘速研擬秋行軍蟲IPM(綜合病蟲害管理)，提供各縣市政府輔導農友執行，同時中央儘速與學術單位合作，開發出台灣適用的性費洛蒙，未來免費提供農友使用。

在高雄市接獲首件確認案件後，韓國瑜要求配合中央防疫措施，責成各區公所及農業局特別是加強臨近台南、屏東的幼嫩玉米田及有機田區巡查，有疫情迅速回報。

韓國瑜說，秋行軍蟲體藐小，又是夜行性昆蟲，呼籲目前種植腰際以下幼嫩玉米植株的農友，務必細心觀察。如有發現可疑害蟲，通報人拍攝蟲體頭部、背部或是成蟲翅膀清晰照片，並提供發生地點及連絡人資訊，協助政府快速鑑定。

高市府農業局解釋，IPM(Integrated Pest Management)是指綜合病蟲害管理，實施方式依不同作物、考量成本及環境的特性，利用各種多元管理方法(種植方式、生物防治、物理防治、化學防治等多元管理措施)，將害物族群密度降低到經濟危害水準之下，在經濟及環境間達成平衡，維護環境永續。(編輯:孫承武)1080617