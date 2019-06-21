西濱快線28日啟動 百元暢遊嘉南沿海

(中央社記者張榮祥台南21日電）雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能今天宣布，「台灣好行-西濱快線」28日啟動。這條西濱快線起站台南新營，終站在台南七股，一日券100元就能暢遊台南及嘉義沿海景點。

徐振能今天在台南市鹽水區永成戲院舉行西濱快線啟動儀式，台南市長黃偉哲、交通部觀光局主任秘書林坤源等人也與會。

林坤源指出，透過西濱快線串聯沿海區域文化，將可吸引更多國內外觀光客，尤其是對台南古都有高度興趣的日本遊客。

黃偉哲表示，台南溪北有好景點，只是缺乏行銷，市府將以大台南公車配合串聯西濱快線，歡迎台南溪南市民及遊客利用西濱快線暢遊沿海。

西濱快線起站在台南新營，途經台南鹽水、嘉義布袋遊客中心、布袋商港、高跟鞋教堂、台南北門南鯤鯓代天府、水晶教堂、井仔腳鹽田、三寮灣東隆宮文物館、將軍漁港、馬沙溝3D彩繪村、七股鹽山，終站是台灣鹽博物館，共有13站，也是唯一串聯高跟鞋教堂和水晶教堂的公車路線。

西濱快線規劃每周一、五、六、日固定行駛，一天兩班次往返，發車時間是新營站上午10時40分、下午2時30分；台灣鹽博物館下午1時、下午4時40分。周二至周四採預約制，12人至14人團體就能成行。

西濱快線一日券100元，2日券200元，鹽城漫步套票180元（包括一日券一張，七股鹽山門票一張，台灣鹽博物館門票一張）。（編輯：陳俊碩）1080621