身障手冊7月10日前全面換新 仍有1.2萬人未換

（中央社記者張茗喧台北21日電）因應新制身障鑑定上路，衛福部4年前逐步將身障手冊從舊制的綠色換發為新制的粉紅色，但至今仍有1.2萬人尚未換發。衛福部提醒，7月10日前若未完成換發，身障手冊將被註銷。

衛生福利部今天以新聞稿公布此消息，社會及家庭署副署長祝健芳表示，身障手冊過去分為「具有效期」以及「永久效期」，具有效期指醫師認為有可能恢復；永久效期則是判定為沒有復原的可能。

不過，隨著新制身障鑑定上路，鑑定指標改變，也調整永久效期身障手冊應每5年換發一次，自104年7月11日至108年7月10日間分批換發，身障手冊顏色也從舊制的綠色改為新制的粉紅色。

祝健芳指出，過去原本希望透過換領新式身障手冊，重新再進行一次身障鑑定，卻引發民怨，後來決議不需重新鑑定即可換證。

根據衛福部統計，截至5月底止，國內已有61萬7000多人完成換證，但仍有約1萬2000多人尚未辦理換證；經分析原因，部分身心障礙者認為障礙情形不會改善就不用換證，或是誤解要到醫院進行重新鑑定，怕麻煩而未換證等。

衛福部強調，持有綠色身障手冊的民眾只要到戶籍所在地的鄉（鎮、市、區）公所辦理換證，無需重新鑑定；如行動不便無法外出換證者，也可以申請郵寄換證或到宅換證。

衛福部提醒，目前身障手冊換發已進入最後階段，民眾如果還使用綠色身心障礙手冊，務必在7月10日前換成新式的粉紅色手冊，如逾期未完成換證，依「身心障礙者權益保障法」第106條規定，地方政府得註銷該身心障礙手冊，可能影響持有人權益。

衛福部呼籲，如果還沒有辦理換證的民眾，應儘速聯繫戶籍所在地的社會局（處），相關資訊可洽詢1957福利諮詢專線，或撥打全國各地方政府的換證諮詢電話。（編輯：陳俊碩）1080621