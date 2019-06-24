腳莫名無力走路變成馬蹄腳 小心腫瘤作崇

（中央社記者黃國芳嘉義縣24日電）嘉義市擔任美語教師的陳姓女子，因左腳垂足無法抬起，不僅走路變成馬蹄腳，還常跌倒受傷，試過坊間各種治療，後來發現罹患罕見粘液乳頭狀室管膜瘤，術後，已能正常行走。

大林慈濟醫院今天發布新聞，陳女去年表演舞台劇時，突然無法進行抬腿動作且異常疼痛，前往診所就醫，診斷是閃到腰或腳踝扭傷，後續也到國術館整脊、電療，症狀都沒改善，走路左腳須以手輔助，變成馬蹄腳一般，躺著睡覺時更是疼痛難耐，須貼著熱敷貼片才能坐著入睡。

半年後，陳女發覺左腳已無法抬起，腳底板沒辦法做往上動作，呈現垂足症狀，因此，走路經常跌倒，有時甚至雙腳還會突然無力，尤其下階梯摔得更慘，膝蓋嚴重受傷，後來前往大林慈濟醫院檢查，發現罹患罕見粘液乳頭狀室管膜瘤。

大林慈濟醫院副院長、神經外科主任陳金城表示，患者腫瘤長在胸椎第11到腰椎第2節之間，這種腫瘤相當罕見，根據文獻統計，1000萬人中，有5到8個人會有這種疾病，一般好發在20多歲的年輕人，以男性居多。

陳金城指切除粘液乳頭狀室管膜瘤手術風險高，術中須小心翼翼地將神經剝開，同時在顯微鏡輔助下，將瘤清除乾淨，患者手術後恢復良好，已能正常行走。

陳金城說，粘液乳頭狀室管膜瘤是從脊髓神經中長出來，初期不容易診斷，因此，當身體躺下後，背部出現異常疼痛，特別是晚上痛到無法入睡，且伴隨腳無力等症狀時，可能是脊髓長腫瘤，應找專科醫師詳細檢查，若延誤治療恐導致腫瘤擴散，由脊髓往上延伸到腦部，甚至整個脊髓都是腫瘤，造成呼吸衰竭、四肢癱瘓。（編輯：翁翠萍）1080624