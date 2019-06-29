新北改善大屯溪生態廊道 讓魚找到回家路

（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市大屯溪闢建魚道以保育生態，市府水利局修繕傳統階段式魚道與新型魚骨型魚道，確認已發揮功能，讓魚有喘息空間。後續追蹤調查洄游類魚種分布，盼讓魚都能找到回家的路。

新北市府水利局今天表示，淡水的大屯溪位於淡海新市鎮外緣，流域周邊以農耕為主，人為干擾生態相對較小。民國107年調查發現，大屯溪出海口段的魚蝦蟹類資源豐富，有50%以上屬於洄游性物種，凸顯維持河段水域生態廊道暢通的重要性。

魚道提供上溯或下降魚類的生物通道，讓其遭受環境變遷時，有機會尋求生路。因此，水利局選定大屯溪作為生態保育示範河川。

水利局說，以往開發水資源或整治河川時，雖部分工程考慮到生物廊道的需求，但多因缺乏經驗無法發揮功能。大屯溪自大屯橋往出海口段，原有的堰壩魚道設置至今已逾15年以上，長年自然力沖刷逐漸喪失功能。

傳統的階段式魚道，因容易聚積砂石，每遇洪水就容易損壞，須經常疏濬及維修，否則喪失魚道的功能，協助魚類回溯成果有限。

水利局製作金屬的魚道，修繕傳統階段式魚道，並從舊的魚道延伸以改善高達50公分的懸空落差。

另外，也修繕新設魚骨造型魚道的擋板，可增加魚洄游時的喘息空間。執行團隊利用虹吸式管狀魚道，協助河川的魚在水流減速時，可沿著管狀魚道的內部上溯至河川上游，讓回家的路更順暢。

水利局表示，「大屯溪生物廊道改善暨洄游生物保育計畫」是內政部營建署補助，清華網路文教基金會執行，盼望解決既有生物廊道的功能，並兼具環境教育與生態保育。

經一年努力，大屯溪出海口魚道改善設施，初步確認發揮正常功能。魚骨型魚道適用於跳躍性及攀爬性魚類，水利局今年將持續調查生態樣貌，與民眾溝通合作維護，讓魚兒可輕鬆找到回家路。（編輯：李錫璋）1080629