國人海外急難救助去年近8千件 逾6成是掉護照

（中央社記者侯姿瑩台北4日電）外交部領務局局長陳俊賢今天表示，去年海外急難救助案件達7892件，其中丟掉護照占62%；領務局LINE官方帳號推貼圖限時免費活動，鼓勵民眾利用此一平台取得急難救助相關資訊。

外交部領事事務局因應民眾對LINE通訊軟體高度使用，在民國104年5月成立LINE官方帳號，利用此一平台及時發送世界各國的旅遊警示，並提供各類旅外安全資訊。

陳俊賢今天在活動說明會中表示，去年台灣民眾赴國外旅遊達到1664萬人次，海外急難救助案件達到7892件。若民眾手邊有領務局LINE官方帳號，可說是海外旅遊安全的保障；領務局過去是透過中華電信發送簡訊給赴海外旅遊的民眾，但後來因經費考量，改為使用LINE官方帳號，發揮緊急救難的功能。

他進一步表示，去年海外急難救助案件中，丟掉護照占62%，就醫或過世占8%，被逮捕或拘禁占7%，其餘是一般行政協助。

105年7月，領務局推出「魔法波鴿」作為吉祥物；領務局代言人「波鴿」今年已滿3歲。領務局也特別推出「魔法波鴿的喜怒哀樂」貼圖限時免費下載活動，7月28日之前加入領務局LINE官方帳號好友，就能免費下載「魔法波鴿」的16組心情貼圖。同時並辦理「波鴿人氣貼圖票選加碼抽機票活動」，完成貼圖票選後就可進行機票抽獎，抽獎活動至8日為止。

領務局局長陳俊賢表示，貼圖推出不到一週的時間，領務局的LINE官方帳號已新增60萬新用戶，總用戶已達到164萬左右。

他呼籲，要出國的民眾盡量下載領務局的LINE官方帳號。這個帳號共有6大功能，包括海外急難救助資訊、旅遊警示、翻譯協助、申辦護照、出國登錄、駐外館處等。

其中，協助翻譯的部分，提供14種主要語言的翻譯，包括英文、日文、韓文、泰文、印尼文、越南文、義大利文、德文、法文、西文等。

此外陳俊賢也呼籲，赴海外旅遊的民眾可購買旅遊不便險。

另外，對於長榮航空日前表示，有些罷工員工想取回護照上班卻遭工會拒絕，請外交部協助申辦護照。對此，陳俊賢表示，依照護照條例規定，必須要完成刑事報案，領務局才能協助發出護照；目前已發出18本給長榮航空員工。（編輯：黃國倫）1080704