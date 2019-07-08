樟湖校長到任24天退休 教育處：程序合情理法

（中央社記者葉子綱雲林縣8日電）雲林縣樟湖國民中小學因特色教學聞名，8月起將改為公辦民營，新任校長今天到任後24天退休引起議論，雲林縣政府教育處長邱孝文說，程序合乎情理法，也為教育老兵圓校長夢。

雲林縣古坑鄉的縣立樟湖生態國民中小學以生態、體驗課程等聞名，雲林縣政府通過公辦民營計畫，將於8月1日起由張榮發基金會和誠致教育基金會經營，縣府派任1名候用校長，今天到任至31日退休，引起議論。

1名樟湖國中小學教師在臉書貼文，批評新任校長8日到任至31日就要退休，引起網友熱議，蜻蜓點水、教育界奇聞、退休金比較多等說法紛飛。

雲林縣政府教育處長邱孝文澄清指出，樟湖國中小新任校長，通過甄試、儲訓及實習合格等程序，在教育界服務40多年，孜孜不倦到60多歲才考上校長，精神可佩。

邱孝文說，雲林縣內國中校長近幾年退休者少，校長一職未見出缺，樟湖國中小是四學期制學校，第四學期在7月5日結束，代理校長返回華南國小任職，所以派任新校長。

邱孝文表示，樟湖國中小派任新校長，為教育老兵圓校長夢，程序合乎情理法，再者，年金改革後，校長的主管加給沒有併在退休金計算，教育人員和公務員薪資俸給計算不同，退休金不會增加，僅是成人之美。（編輯：翁翠萍）1080708