台南登革熱防疫顧問團 11位專家經驗傳承

（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市自6月29日迄今，累計6例本土登革熱病例。台南市政府今天邀集包括前疾管局長蘇益仁在內11位專家學者共同成立顧問團經驗傳承，並採最新科技全方位防疫。

11位專家學者，包含蘇益仁、陳錦生、杜武俊、莊銀清（南區防疫指揮官）、黃基森、金傳春、柯乃熒、莊坤達等學者；另有前台南市府團隊成員，副市長顏純左、林聖哲(前衛生局長)、張皇珍(前環保局長)。此外，市府社會局長黃志中(前高雄市衛生局長)也是防疫顧問團成員。

蘇益仁表示，目前還在第一波群聚感染階段，防治策略為徹底清除孳生源、尋找隱性孳生源加以清除，是未來防疫工作重點。顏純左也強調從陸、海、空三面找到隱形孳生源，「陸」是平面居家環境、「海」是指地下室、「空」是以空拍找尋樹洞或帆布等積水處並立即清除。

張皇珍則提出熱點進行預防性化學防治。黃基森強調由下而上的社區動員。莊銀清建議強化醫師對於發燒病患的診斷與治療的敏感度，儘速通報。林聖哲表示善用新媒體，如line群組進行衛教宣導，達到防疫孳清的目的。金傳春教授也提醒家中有長輩的市民，注意長者的健康狀況，一有發燒等症狀，要立即就醫治療。

杜武俊則表示，利用科學防疫，工作就能事半功倍；而登革熱防治光靠政府動員無法徹底達成，一定要全體市民動員，民眾有正確防疫意識，才能有效防治登革熱。

台南市長黃偉哲感謝顧問團的11位專家學者。他表示，不管是來自學界或是前市府團隊的實務工作者，都提供了非常好的經驗以及實際的傳承，協助市府釐清目前防疫工作的盲點，以及沒有觸及到的死角，期望讓登革熱疫情的防治，能迅速控制與平息。

南市府防疫採最新科技，包括運用偵測病媒蚊密度的誘卵桶、透過開放資料建置登革熱疫情地理監測系統做到科學防疫。(編輯:孫承武)1080708