彰化王功漁火節 邀民眾大啖鮮蚵體驗在地文化

彰化縣政府11日舉辦「2019王功漁火節暨國際海牛文化節」記者會，縣長王惠美（左4）、縣府農業處代理處長郭至善（右）等人展示布條，介紹王功漁火節的活動內容。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年7月11日

（中央社記者吳哲豪彰化11日電）彰化縣政府今天在縣府大廳舉辦「王功漁火節」記者會，介紹活動內容有海洋音樂會等主軸外，今年首度整合周邊店家，民眾可以到王功美食街大啖鮮蚵，集點兌換摸彩券參加抽獎。

彰化縣政府今天在縣府大廳舉辦「2019王功漁火節暨國際海牛文化節」記者會，介紹今年王功漁火節的活動內容，出席的有縣長王惠美、縣府農業處代理處長郭至善以及彰化區漁會總幹事陳諸讚等人。

王惠美致詞時說，今年王功漁火節活動特別把動線拉到街區和商家串聯，主辦單位提供蚵仔體會券，民眾可以體驗剝蚵、烤蚵的樂趣，品嘗美食，活動也和海牛文化結合，民眾可以到王功來搭海牛前往潮間帶玩水，一起體驗最在地的王功文化。

王惠美表示，王功漁火節每年都會到王功福海宮祈福拜媽祖，這次也把所有參與彰化媽祖遶境的媽祖都請到福海宮，讓大家能夠向所有的媽祖拜拜祈求平安。

彰化縣政府表示，王功漁火節今年的主題為「踏浪食蚵齊步奏」，行銷芳苑海牛及王功最知名的珍珠蚵，活動內容包括百米烤蚵廊道、剝蚵大賽以及海牛體驗券等，邀請民眾來芳苑王功大啖新鮮的烤蚵，活動期間也提供限量蛋塔、茶葉蛋、菇菇雞湯、雞翅、雞排免費供民眾品嚐。

活動的另一大亮點則是扭蛋樂尋寶，主辦單位特別打造高達5公尺高的王功燈塔扭蛋機，推出漁火節限定優惠，多項好禮免費扭。（編輯：李亨山）1080711