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颱風丹娜絲逼近 鯉魚潭紅面鴨消氣暫不見客

最新更新：2019/07/17 16:06
颱風丹娜絲逐漸逼近，花蓮縣2019紅面鴨FUN暑假活動17日起暫停所有展演，鯉魚潭中大小紅面鴨中午過後陸續消氣躲颱風。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年7月17日
颱風丹娜絲逐漸逼近，花蓮縣2019紅面鴨FUN暑假活動17日起暫停所有展演，鯉魚潭中大小紅面鴨中午過後陸續消氣躲颱風。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年7月17日

（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）颱風丹娜絲逼近，中央氣象局發布陸上颱風警報，花蓮縣政府考量安全，鯉魚潭紅面鴨活動今天起暫停活動；將於19日展開的原住民聯合豐年節尚未決定是否延期。

花蓮縣政府觀光處行銷科長林加昌表示，「2019紅面鴨FUN暑假」今天起暫停所有展演活動，15隻大小紅面鴨中午過後陸續消氣「收鴨」，將機具固定在浮台上，活動恢復時間將公告在花蓮觀光資訊網及紅面鴨活動官網。

主打免費入園的吉安鄉知卡宣綠森林親水公園（包含戲水區）自18日起暫時關閉，待陸上颱風警報解除後視狀況重新開放，再另行公告開放時間。

原住民聯合豐年節將於19日展開，縣府目前仍未決定是否暫停舉行，原住民行政處長陳建村指出，目前颱風警報警戒區在台東、屏東，花蓮未受直接影響；由於舞團、相關設備皆已就緒，最好能如期舉行，現先加強舞台穩固強度，密切關注颱風動向。

山區也開始進行相關防颱準備，保七總隊第九大隊針對中橫天祥地區宣導撤村，上午與天祥派出所、村長邱金成等人到中橫各風景區販賣部勸離遊客及駐留車輛，趁道路還可通行時儘速下山，預定下午5時撤離完畢；第九大隊文山小隊警員到研海林道登山口勸離登山客。（編輯：陳清芳）1080717

颱風丹娜絲逐漸逼近，各地山區展開相關防颱準備，保七總隊第九大隊文山小隊也派員到研海林道登山口勸離登山客。（保七總隊提供）中央社記者李先鳳傳真　108年7月17日
颱風丹娜絲逐漸逼近，各地山區展開相關防颱準備，保七總隊第九大隊文山小隊也派員到研海林道登山口勸離登山客。（保七總隊提供）中央社記者李先鳳傳真　108年7月17日
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