盼12年獲贈腎臟重生 笑簽器捐卡

基隆長庚醫院等單位17日共同舉辦器捐推廣宣導活動，器捐受惠者柳芳珠現身說法，她表示，能重生真的很棒，「現在我受惠，未來我要回饋，能捐的器官都捐」。中央社記者王朝鈺攝 108年7月17日

（中央社記者王朝鈺基隆市17日電）女子柳芳珠40多歲開始洗腎，盼了12年終於等到腎臟並順利移植，柳芳珠今天簽署器捐卡，她說，能重生真的很棒，「現在我受惠，未來我要回饋，能捐的器官都捐」。

基隆長庚醫院今天與基隆市衛生局、財團法人器官捐贈移植登錄中心共同舉辦「捨＆得-請支持器官捐贈」，基隆長庚醫院副院長吳俊德、基隆市衛生局局長吳澤誠和柳芳珠等人出席響應活動。

55歲柳芳珠因懷孕罹患子癲前症傷到腎臟，42歲、43歲時開始洗腎，她說，接到基隆長庚醫院通知可以換腎時興奮不已，開心到「恨不得認識我的人都知道我可以換腎，盼了12年終於等到」。

「重生真的很棒、很奇妙」柳芳珠說，換腎後無論體力或皮膚都變好，「以前洗腎洗到臉都黑了」，換腎2個月後臉已白回來，生活也比過去方便許多，自由自在想出門就出門，非常感謝捐贈者和家屬無私的大愛。

柳芳珠表示，過去一直思考要捐贈遺體或器官，數年來在兩者間難以抉擇，因考慮到老公會不捨，最後決定器官捐贈，「現在我受惠，未來我要回饋」，把能用的器官全都分享給他人，就像現在自己受惠一樣。

基隆長庚醫院社工周政仁指出，基隆長庚醫院近年平均每年約有6名到7名捐贈者，這幾年主要以肝臟和腎臟移植為主，每年平均約有2顆腎臟和1粒肝臟。當病人願意奉獻大愛提供器官給需要病患時，若有心臟等其他器官，院方也會轉介出去讓其他病患能有重生機會。（編輯：李錫璋）1080717