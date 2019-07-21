統一發票3-4月千萬獎 還有9張未領

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）5、6月期統一發票將於25日開獎，不過至今3、4月期特別獎（1000萬元）中獎發票還有高達9張未領取，特獎（200萬元）未領發票也有7張，其中Google開出的2張雲端發票，都已通知得主來領取，但至今未現身。

跨境電商Google今年3月起才開始開立雲端發票，首期就開出一個千萬特別獎以及一個兩百萬特獎。根據中獎清冊，中千萬的那張，只花新台幣30元在手機Google Play商店購買應用程式服務就中獎，另一張中200萬元的發票也只花了160元，同樣是購買應用程式中獎。

財政部表示，跨境電商所開立的都是無實體雲端發票，儲存發票的會員載具正是用戶的Gmail電子郵件，發票如果中獎，財政部會透過這組電子郵件通知得主；因此，這兩張中獎發票得主應該早就收到中獎通知但未察覺，提醒民眾留意一下信箱信件，以免跟高額獎金擦身而過。

總計3、4月期共開出18張特別獎（1000萬元）中獎發票，目前還有多達9張沒來領，其中消費金額最小1張僅8元，在全聯福利中心三重天台門市買一份聯合晚報就中獎；還有一張只花80元在OK便利商店台鐵善化門市買衛生棉、蛋塔就中獎。

此外，有一張未領發票是由嘉義志光公職補習班開出，為250元的模擬考測驗費用發票。至於未領發票中，消費金額最高一張則為愛買基隆店開出的1043元發票，購買品項包括紅標米酒、紙尿褲等。

另一方面，3、4月期特獎（200萬元）共開出19張中獎發票，至今還有7張沒人領。其中消費金額最小一張為OK便利商店苑裡億光門市開出的53元發票，購買內容包括乳香世家牛奶、麻婆豆腐燴飯等；金額最高則是全聯福利中心宜蘭五結店開出的485元發票，因購買愛之味花生牛奶、雞蛋豆腐等飲品、食品而中獎。

財政部表示，今年3、4月統一發票特別獎（1000萬元）獎號為03802602；特獎（200萬元）獎號為00708299，中獎發票兌領期限至9月5日止。（編輯：趙蔚蘭）1080721